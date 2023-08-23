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"غالانت" يهاجم "بن غفير" وينتقد عنف المستوطنين

23 اغسطس 2023 . الساعة 00:41 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

ذكرت وسائل اعلام عبرية، الثلاثاء، أن وزير الجيش الاحتلال "يوآف غالانت" خرج بانتقادات لاذعة لتصاعد حالات العنف التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه هاجم وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" بسبب دوره المفترض في تحريض المتطرفين.

وبحسب القناة العبرية 13 فإن "غالانت" سلط الضوء خلال الاجتماع على ظاهرة العنف المتصاعدة من قبل المستوطنين والإرهاب اليهودي في مناطق الضفة الغربية، معتبرًا ذلك تهديدًا خطيرًا يجب مواجهته.

وتوجه بانتقادات مباشرة نحو "بن غفير" قائلًا: "بدأت أعتقد أننا في سويسرا، هل جننا؟".

وقالت القناة العبرية إن "بن غفير" رفع شعار الدفاع عن سياسته ودعمه للجماعات المتطرفة، إذ أبدى تساؤله حول تركيز النقاش على هذه المسائل في ظل التطورات الأمنية الجارية. وعبّر بانزعاج عن تصاعد حدة العمليات مشيرًا إلى العمليات التي وقعت مؤخرًا.

المصدر / وكالات
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