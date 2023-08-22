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"حمادة": عمليات الضفة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بما يتعرّض له الأقصى

22 اغسطس 2023 . الساعة 22:49 بتوقيت القدس
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"حمادة": عمليات الضفة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بما يتعرّض له الأقصى

أكد الناطق باسم حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن تصاعد عمليات المقاومة بالضفة والتي تزداد ضراوة يومًا بعد يومٍ تدلل دلالة قاطعة على فشل الاحتلال الأمني.

وشدد على أن كل ما يبذله الاحتلال في محاولةٍ منه لكسر شوكة المقاومة ذهب أدراج الرياح وأن المقاومة تزداد قوة في مواجهته.

وبين أن كل عمليات المقاومة ترتبط ارتباطًا مباشرًا ووثيقًا بما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، مشيرًا إلى وصايا العديد من الشهداء التي ذكرت الأقصى، قبيل مضيّهم لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

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واعتبر أن المقاومة المتصاعدة هي رد طبيعي على عدوان الاحتلال وقطعان مستوطنيه السائبة والذين يتوحشون في هجماتهم على المدن والقرى الفلسطينية وساكنيها.

وأسفرت عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، عن مقتل 36 إسرائيلياً منذ مطلع عام 2023، وحتى تاريخ 21 آب/ أغسطس الجاري.

وكانت آخر تلك العمليات، مقتل مستوطن وإصابة آخر بجراح خطرة أمس الاثنين، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين في الخليل نفذها مقاومو حركة حماس، لتأتي خلال أقل من 48 ساعة على عملية حوارة البطولية جنوب نابلس

#المسجد الأقصى #الاحتلال الإسرائيلي #المقاومة الفلسطينية #عمليات الضفة

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