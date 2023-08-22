نيوكاسل يضم لاعب تشيلسي بنظام الإعارة

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز حصوله على خدمات الظهير الأيسر لويس هال حتى نهاية الموسم قادمًا من تشيلسي، بعقدٍ يتضمن الشراء الإلزامي للاعب في الصيف القادم.



ويجبر هذا البند نادي نيوكاسل على دفع 27 مليون إسترليني الصيف القادم (32 مليون يورو) إضافة إلى سبعة ملايين أخرى كمتغيرات إلى نادي تشيلسي.



وكتب نيوكاسل عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقًا) "يسرنا الإعلان عن التعاقد مع لويس هال قادمًا من نادي تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.. مرحبًا بك في نيوكاسل يونايتد يا لويس".



وأضاف نيوكاسل في تغريدة ثانية: "لويس هال سيلعب بالقميص رقم 20 مع الماكبايس.. ارحب تراحيب المطر".



ويعد هال (18 عامًا) خامس صفقة يبرمها نيوكاسل هذا الصيف، بعد ساندرو تونالي قادمًا من ميلان، يانكوبا مينتيه قادمًا من أودينيزي الإيطالي، وهارفي بارنز من ليستر سيتي وتينو ليفرامينتو قادمًا من ساوثهامبتون.



واختير هال أفضل لاعب في الفريق الرديف لتشيلسي الموسم الماضي بعد تألقه، حيث خاض 12 مباراة مع الفريق الأول، لكن حاجة النادي إلى بيع لاعبين من أجل استيفاء شروط قواعد اللعب المالي النظيف أجبرته على الاستغناء عن اللاعب.



وقال هال تعليقًا على انتقاله إلى نيوكاسل: "إنني فخور للغاية بالانضمام إلى هذا النادي، سواء أنا أو أسرتي فنحن مشجعون لنيوكاسل. إنه نادٍ كبير ولا أطيق الانتظار".