فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الطالب براء غزال من الخليل حراً بعد 9 أشهر من الاعتقال لدى الاحتلال

آخر تطورات قضية انتقال مبابي إلى ريال مدريد

القيادي "حسن": انتقال المقاومة الفردية إلى المنظمة يرعب الاحتلال في الضفة

مقتل 4 أشخاص في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

"علقم": الاحتلال مرتعب من استعادة حماس قدرتها العسكرية الكاملة بالضفة

حماس: تهديدات الاحتلال لا تخيفنا وسنواصل حقنا المشروع في الدفاع عن شعبنا

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية "عيلي" البطولية!

أعلن عن وفاته اليوم.. من هو المسؤول عن تجنيد الجواسيس في دولة عربية؟

شوكويميكا لاعب تشيلسي يخضع لعملية جراحية

الإعلان عن موعد مقابلات المرشحين لوظيفة معلم في "الكويت"

غوارديولا يغيب عن مانشستر سيتي عدة مباريات لإجراء عملية جراحية

22 اغسطس 2023 . الساعة 21:34 بتوقيت القدس
...
غوارديولا يغيب عن مانشستر سيتي عدة مباريات لإجراء عملية جراحية

وقال مانشستر سيتي إن المدرب الذي قاد فريقه الى الفوز بالثلاثية الموسم الماضي (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)، كان يعاني من "آلام شديدة في الظهر منذ بعض الوقت" وسافر إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية "طارئة" لكنها "روتينية".

وسيبقى المدرب الإسباني في برشلونة أثناء تعافيه من العملية، ومن المتوقع أن يغيب عن مباراتي مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد الأحد المقبل، وضد فولهام في الثاني من ايلول/سبتمبر، على أن يتولى مساعده خوانما ليلو مسؤولية الاشراف على الفريق بصورة موقتة.

المصدر / فلسطين اونلاين
#الدوري الإنجليزي #مانشستر سيتي #غوارديولا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة