الطالب براء غزال من الخليل حراً بعد 9 أشهر من الاعتقال لدى الاحتلال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، عن منسق الكتلة الإسلامية السابق في جامعة الخليل براء منذر غزال بعد اعتقال استمر 9 أشهر.

وحظي الطالب غزال باستقبال حافل من ذويه وأبناء الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، حيث انطلقت مسيرة مركبات في شوارع الخليل رفع خلالها رايات حركة حماس، ورددت أناشيد مؤيدة للمقاومة.

وتقدمت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل بالتهنئة والتبريك من منسقها السابق براء غزال بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

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واعتقلت قوات الاحتلال الطالب غزال بتاريخ 13/12/2022 بعد ساعات من اقتحام قوة من أجهزة أمن السلطة منزل ذويه في محاولة لاعتقاله.

والطاب براء منذر غزال (22 عاماً)، يدرس تخصص القانون العام في كلية الحقوق في سنته الرابعة، ومن أوائل الطلبة على كليته.

وكان براء قبل اعتقاله منسقاً للكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، وهو معتقل سياسي سابق لدى أجهزة السلطة ويمر بتجربته الاعتقالية الأولى في سجون الاحتلال.

وقدمت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل العشرات من أبنائها بين شهيد وأسير على درب الحرية، وخرجت من صفوفها عدداً من مجاهدي كتائب القسام، الذين نفذوا عمليات فدائية تاريخية أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال.