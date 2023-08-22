آخر تطورات قضية انتقال مبابي إلى ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن تفاصيل جديدة بخصوص رغبة ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرةً إلى أن النادي الملكي يستعد حاليًا وفي الأيام الأخيرة من الميركاتو لتقديم أول عرض له لضم اللاعب.



وقالت صحيفة "El Debate" الإسبانية في تقرير لها إن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض أوّلي قيمته 130 مليون يورو من أجل التعاقد مع مبابي، وذلك لتعويض رحيل مواطنه كريم بنزيما نحو نادي اتحاد جدة السعودي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ النادي الملكي مستعد لرفع العرض إلى مبلغ 170 مليون يورو، وهو يبتعد بـ30 مليون يورو عن الذي أراده بطل فرنسا للموافقة على بيع كيليان مبابي هذا الصيف، إذ يطلب الحصول على 200 مليون.



وأوضح التقرير أنّ ما يتردّد في وسائل الإعلام الفرنسية عن اقتراب كيليان مبابي من التجديد مع النادي الباريسي ووضعِ شرطٍ جزائيّ قيمته 250 مليون يورو للموافقة على رحيله في يونيو/ حزيران 2024 ليس صحيحًا.



وسبق لتقارير صحفية القول في وقت سابق إن باريس سان جيرمان يرغب في الاتفاق مع ريال مدريد على صفقة انتقال مبابي، والتي تنص على بقاء اللاعب الفرنسي في صفوف ناديه عامًا آخر، بشرط تجديد هذا العقد لضمان عدم رحيله مجانًا، مع وضع شرط يضمن له الانضمام إلى ريال مدريد عام 2024.



وكانت إدارة سان جيرمان قد قررت استبعاد نجم منتخب الديوك عن تحضيرات الفريق الأول قبل انطلاق الموسم، قبل أن يندمج نجم المنتخب الفرنسي مؤخرًا؛ لكنه عاد أمام تولوز برسم الجولة الثانية وسجّل هدفًا في تعادل فريقه بنتيجة (1-1).



جدير بالذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية موسم 2023-2024، ولا ينوي النجم الشاب تجديده، تمهيدًا للانتقال إلى ريال مدريد وهو الأمر الذي أصاب النادي الفرنسي بالجنون، والذي لا يرغب في فقدان خدمات نجمه الأول بصورة مجانية الصيف القادم.

المصدر / فلسطين اونلاين