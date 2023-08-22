القيادي "حسن": انتقال المقاومة الفردية إلى المنظمة يرعب الاحتلال في الضفة

أكد القيادي في حركة حماس الشيخ ماجد حسن، أن عمليات المقاومة المتصاعدة تأتي في إطار الرد الطبيعي على ممارسات الاحتلال الإجراميـة في الضفة والقدس.

وبين أن الاحتلال يخشى دخول تنظيم بثقل حماس وجماهيريتها إلى العمل العسكري المنظم في الضفة.

اقرأ أيضا: حماس: تهديدات الاحتلال لا تخيفنا وسنواصل حقنا المشروع في الدفاع عن شعبنا



وأشار إلى أن انتقال المقاومة من العمليات الفردية إلى العمل المنظم يقض مضاجع الاحتلال، لأنها تعني الديمومة والغزارة.

وأشاد بالحاضنة الشعبية للمقاومة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني كافة مستعدٌ للبذل والعطاء ورد الصاع صاعين إلى الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضا: "حماس": منفذو عملية الخليل البطولية ينتمون إلى الحركة



وأسفرت عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، عن مقتل 36 إسرائيليًا منذ مطلع عام 2023، وحتى تاريخ 21 آب/ أغسطس الجاري.

وكانت آخر تلك العمليات، مقتل مستوطن وإصابة آخر بجراح خطرة أمس الاثنين، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين في الخليل نفذها مقاومو حركة حماس، لتأتي خلال أقل من 48 ساعة على عملية حوارة البطولية جنوب نابلس

المصدر / فلسطين أون لاين