مقتل 4 أشخاص في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

قتل، مساء اليوم الثلاثاء، أربعة أشخاص في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة أبو سنان في الداخل الفلسطيني المحتل.

فيديو | من مكان مقتل 4 أشخاص بجريمة إطلاق نار بقرية أبو سنان بالداخل المحتل. pic.twitter.com/lLf8xTyTiU — فلسطين أون لايـن (@F24online) August 22, 2023

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فيما أصيب شاب خامس (30 عامًا) في جريمة إطلاق نار منفصلة شهدتها مدينة رهط، في وقت سابق من اليوم.

وتشهد مدن الداخل الفلسطيني المحتل، لا سيما في المناطق الشمالية تصاعدًا في جرائم القتل التي أسفرت عن مقتل نحو 144 شخصًا، منذ بداية العام الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين