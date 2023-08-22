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مقتل 4 أشخاص في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

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بالفيديو مقتل 4 أشخاص في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

22 اغسطس 2023 . الساعة 20:19 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قتل، مساء اليوم الثلاثاء، أربعة أشخاص في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة أبو سنان في الداخل الفلسطيني المحتل.

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فيما أصيب شاب خامس (30 عامًا) في جريمة إطلاق نار منفصلة شهدتها مدينة رهط، في وقت سابق من اليوم.

وتشهد مدن الداخل الفلسطيني المحتل، لا سيما في المناطق الشمالية تصاعدًا في جرائم القتل التي أسفرت عن مقتل نحو 144 شخصًا، منذ بداية العام الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الداخل المحتل #جرائم القتل #جريمة إطلاق نار #بلدة أسنان

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