"علقم": الاحتلال مرتعب من استعادة حماس قدرتها العسكرية الكاملة بالضفة

أكد المحلل والناشط السياسي فرحان علقم أن يد حماس تضرب معاقل الاحتلال في كل بقاع الضفة الغربية، وأن عملية الخليل التي نفذتها هي جزءٌ من سلسلةٍ طويلة.

ولفت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتخوّف إلى حدٍ كبير من استعادة حماس قدرتها الكاملة على تنظيم عمليات المقاومة في الضفةِ، بحيث تنتقل من العمليات الفردية إلى المنظمةِ.

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وبيّن أن اعتداءات المستوطنين تتركزُ في شمال الضفة، إلا أن عملية الخليل التي نفذتها حماس أرسلت رسالة بأن الضفة الغربية تعيش حالة من التضامن والإسناد من شمالها إلى جنوبها.

واعتبر أن عمليات المقاومة المتواصلة، جاءت ردًا على تغول المستوطنين والاحتلال على المقدسات والفلسطينيين وممتلكاتهم.

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وأسفرت عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، عن مقتل 36 إسرائيليًا منذ مطلع عام 2023، وحتى تاريخ 21 آب/ أغسطس الجاري.

وكانت آخر تلك العمليات، مقتل مستوطن وإصابة آخر بجراح خطرة أمس الاثنين، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين في الخليل قرب مستوطنة "كريات أربع"، لتأتي خلال أقل من 48 ساعة على عملية حوارة البطولية جنوب نابلس

المصدر / فلسطين أون لاين