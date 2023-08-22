حماس: تهديدات الاحتلال لا تخيفنا وسنواصل حقنا المشروع في الدفاع عن شعبنا

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، إن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان على شعبنا الفلسطيني لا تخيفنا.

وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم، أن تهديدات الاحتلال بتصعيد عدوانه لا تخيف شعبنا ولا مقاومته الباسلة، مشيرًا إلى أن العدو يشن حربًا مفتوحة على شعبنا بشكل يومي.

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وشدد، على أن حماس وقوى المقاومة تقوم بواجبها في الدفاع عن شعبنا ومقدساته، ودعم وإسناد حالة النضال الوطني، والذي هو حق مشروع بكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأشار قاسم، إلى أن حماس والمقاومة ستواصل القيام بحقها المشروع في مقاومة الاحتلال والرد على عدوانه حتى طرده وكنس مستوطنيه وتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

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المصدر / فلسطين أون لاين