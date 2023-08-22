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الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية "عيلي" البطولية!

22 اغسطس 2023 . الساعة 19:08 بتوقيت القدس
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الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية "عيلي" البطولية!

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن منفذو عملية مستوطنة "عيلي" التي قتل فيها 4 مستوطنين وجرح 4 آخرين، التي نفذها الشهدان مهند شحادة وخالد صباح، كانا على تواصل مع حركة حماس بغزة وتلقوا تمويلًا منها.

ووفقًا للإذاعة العبرية، وجهت النيابة العسكرية اتهامات لناشطين من حماس بالمشاركة والوقوف خلف عملية مستوطنة "عيلي" التي نفذت في شهر حزيران الماضي.

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وبحسب الإذاعة فإن عدد المنفذين والمشاركين بالتخطيط والهجوم ودعم العملية يصل إلى 4 مقاومين.

وتضمنت لائحة الاتهام، شراء عدد من الأسلحة والذخائر بهدف تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية.

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وتزعم الإذاعة، أن المشاركين بالعملية قاموا بالتدرب على الرماية لعدة أشهر، وكانوا على اتصال بمسؤولين من حماس يعيشون في غزة للحصول على تمويل منهم وتحسين خططهم العملياتية، كما تعاونوا مع آخرين وتم تزويدهم بالأسلحة والذخيرة لتنفيذ الهجوم.

ونفذت العملية من قبل اثنين منهم (الشهيدان)، باستخدام الأسلحة التي تزودوا بها من المعتقلين الآخرين واللذين اعتقلا قبل قيامهما بهجوم آخر خططوا له، وفقًا للإذاعة العبرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتائب القسام #إطلاق نار #عملية عيلي #مهند شحادة #خالد صباح

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