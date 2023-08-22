أعلن عن وفاته اليوم.. من هو المسؤول عن تجنيد الجواسيس في دولة عربية؟

أعلنت وسائل الإعلام والصحف العبرية، اليوم الثلاثاء، وفاة رجل الأعمال وضابط جهاز "الموساد" سابقًا يعقوب نمرودي عن عمر يناهز (97عامًا).

ووفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية، كان "نمرودي" رئيس فرع "الموساد" المسؤول عن التجسس بالخارج وكان ملحقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل إيران في الخمسينيات والستينيات، ثم أصبح فيما بعد ضابط "الموساد" المسؤول عن تجنيد الجواسيس داخل مصر.

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وأشارت "هآرتس"، إلى أن "نمرودي" هاجر إلى (إسرائيل) من العراق.

وأضافت الصحيفة العبرية أن رجل المخابرات والأعمال يعقوب نمرودي الذي كان برتبة مقدم في الاحتياط، اشتهر بأنشطته السرية والتجارية في إيران وأيضًا بفضيحة التنصت على وسائل الإعلام داخل الكيان الإسرائيلي التي هزت الرأي العام الإسرائيلي في التسعينيات، مشيرًة إلى أن من أبنائه رجل الأعمال وناشر صحيفة "معاريف" الإسرائيلية سابقًا عوفر نمرودي.

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وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "معاريف" إن النمرودي الذي خرج من الخدمة العسكرية بمنصب لواء ترك وراءه زوجته ريفكا وأربعة أبناء وهم عوفر، وروثي (الذي قتل أثناء تسلقه منجم قديم في سيناء)، وسمدار فيال، وخمسة عشر حفيدًا واثني عشر من أبناء الأحفاد.

وهاجر نمرودي من العراق عام 1926، في الأسابيع الأولى من حياته، وفي وقت قصير أصبح مسؤولًا عن مستودع الحبوب ومركز الطلب للكيبوتسات، وأقام اتصالات مع التجار العرب، وأصبح على دراية بلغتهم وعاداتهم، وكانت هذه المهارة هي الخلفية التي قادته إلى الأنشطة الأمنية التي كان يمارسها في معظم حياته، حيث كان معروف بعمله السري خلال خدمته الطويلة في الجيش الإسرائيلي، و(الموساد)، بجانب حصوله على معلومات دقيقة من الغرب لتطوير الصناعات الدفاعية.

المصدر / فلسطين أون لاين