عرض سعودي وآخر إيطالي لغرينوود المطرود من مانشستر يونايتد

شفت تقارير صحفية عن تلقي الإنجليزي ماسون غرينوود، مهاجم فريق مانشستر يونايتد السابق، عرضًا من نادٍ سعودي، بالإضافة إلى روما الإيطالي وغلطة سراي التركي، وذلك لضمه في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رحيله عن "الشياطين الحمر".



وأنهى مانشستر يونايتد عقد غرينوود، على خليفة اعتدائه على صديقته السابقة، رغم حصوله على حكم بالبراءة من قضايا اعتداء جنسي من القضاء البريطاني، في حين خضع لتحقيقٍ داخليّ في النادي خلال الأشهر الستة الماضية، وقد أفضى التحقيق إلى إنهاء التعاقد معه بالتراضي.



ووفقًا لما أوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن غرينوود تلقى عرضًا من جانب الاتفاق السعودي الذي يرغب في ضم مهاجم جديد.



وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام الاتفاق بالتعاقد مع غرينوود يأتي بطلبٍ من المدرب الإنجليزي، ستيفن جيرارد المدير الفني لفارس الدهناء.



وأوضحت الصحيفة أن مهمة الاتفاق في التعاقد مع النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد لن تكون سهلة، حيث سيجد منافسة قوية من جانب نادي العاصمة الإيطالية روما وحتى غلطة سراي التركي.



وأبدى روما اهتمامه بالتعاقد مع غرينوود بعد توصية المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، المدير الفني للذئاب والذي يرى أنّ المهاجم صاحب الـ"21" عامًا سيكون مناسبًا لخططه.



وينشط غرينوود في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر، كما يلعب أحيانًا في مركز المهاجم الوهمي؛ وقد استخدمه مدربو مانشستر يونايتد في مراكز متعددة، ويتسم اللاعب الشاب بإجادته اللعب بكلتا قدميه، وبتصويباته الصاروخية.



ولم يلعب غرينوود بقميص مانشستر يونايتد منذ 22 يناير/ كانون الثاني 2022 في الفوز على وست هام يونايتد (1-0) في ملعب (أولد ترافورد) بالدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث أُلقي القبض عليه في وقت لاحق من الشهر نفسه.



وبدأ غرينوود مسيرته مع مانشستر يونايتد عام 2019، وخاض معه 129 مباراة، سجل خلالها 35 هدفًا بعدما تدرّج في صفوف فريق الشباب، وقد وقّع عقدًا جديدًا في فبراير 2021 يبقيه في ملعب "أولد ترافورد" حتى عام 2025.