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"حماس": منفذو عملية الخليل البطولية ينتمون إلى الحركة

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"حماس": منفذو عملية الخليل البطولية ينتمون إلى الحركة

22 اغسطس 2023 . الساعة 17:33 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تبنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الثلاثاء، عملية الخليل البطولية، التي وقعت ظهر أمس الاثنين، في مستوطنة "كريات أربع" وأدت لمقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة، ينتمون للحركة.

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وكشف مصدر مسؤول في حركة "حماس" لقناة الجزيرة القطرية،عن أن المنفذين ينتمون للحركة.

وزعم الجيش الإسرائيلي اعتقاله الخلية التي نفذت العملية والعثور على السلاح الذي تم استخدامه في العملية.

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وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الخليل، طالت عددًا من المواطنين بينهم أسرى محررين.

وقالت إذاعة كان العبرية، أن المتهمين بالعملية هما الأسيرين صقر الشنتير، محمد الشنتير.

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وأطلق مقاومون أمس النار تجاه مركبة للمستوطنين، بالقرب من مستوطنة كريات أربع، ما أدَّى لمقتل المستوطِنة وإصابة آخر بجروح.

وعقب العملية فرضت قوات الاحتلال طوقًا على مدينة الخليل، وأعلنتها منطقة عسكرية في إطار محاولتها البحث عن منفذي العملية.

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