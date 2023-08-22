فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية: لا حل سياسي ولا أمني بالضفة وعلى المحتل الرحيل عن أرضنا وقدسنا

انخفاض على سعر صرف الدولار

أظهر موقفًا بطوليًّا قلَّ نظيره.. الكشف عن سبب وفاة الصحفي التونسي "مخلوف"

الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم التصعيدية رفضاً لانتهاكات الاحتلال

وفاة عائلة فلسطينية مقيمة بالإمارات بحادث سير مروّع بالسعودية

فيديو يُظهر وجود زعيم فاغنر الروسية مسلحًا في دولة إفريقية وسبب وجوده فيها

في ذكرى إحراقه الـ54.. تأكيد فلسطيني على التمسك بالمقاومة لتحرير الأقصى

تحقيق يكشف عن مقتل جندي إسرائيلي في جنين بـ"نيران صديقة"

من حوارة إلى الخليل.. المقاومة توسِّع من رقعة ضرباتها في الضفة الغربية

هيئة مقدسية تحذّر من تهويد "الأقصى" وتحويله لـ"هيكل" مزعوم

هنية: لا حل سياسي ولا أمني بالضفة وعلى المحتل الرحيل عن أرضنا وقدسنا

22 اغسطس 2023 . الساعة 15:24 بتوقيت القدس
...
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أن شعبنا سيقابل الحصار والإغلاق والاستيطان بالصمود والمقاومة، وأن لا حل سياسي ولا أمني في الضفة إلا برحيل الاحتلال الإسرائيلي من أرضنا وقدسنا.

وقال هنية، في معرض ردّه حول العمليات والتطورات الجارية في الضفة: "حصار آخر، وإغلاق آخر، وتصفيات، واعتقالات، وهدم بيوت، كل هذا لن يغير شيئا، فإصرار المحتل على الاستيطان في الضفة، واستمرار سياسات الضم والتهويد في القدس سيقابله شعبنا بمزيد من الصمود والمقاومة، وسيوقظ في كل جيل من أجيالنا روح الانتفاضة والثورة".

اقرأ أيضًا: تقرير في ذكرى إحراقه الـ54.. تأكيد فلسطيني على التمسك بالمقاومة لتحرير الأقصى

وشدَّد على أن "لا حل سياسي ولا أمني في الضفة الغربية، فقد فشل ما يسمَّى بالحل السياسي، وتناثرت أوراق أوسلو، ولم يعد شعبنا يراهن على هذا المسار الذي كلفنا الكثير من ثوابت قضيتنا وحقوقنا التاريخية في فلسطين".

وأضاف هنية، أن "ما يسمَّى بالحل الأمني القائم على استراتيجية القتل والاغتيالات واستباحة الضفة لم ولن يجدي نفعًا مع شعبنا العصي على الكسر، والعنيد في وجه المحتل"، مؤكدًا أنه لا حل إلا أن يرحل الاحتلال عن أرضنا وقدسنا، ويتخلَّى عن أحلامه العبثية وخرافاته السياسية، ويعود شعبنا إلى أرضه ووطنه.

واختتم بقوله: "كما أن توسيع رقعة الاستهداف الذي يهدّد به قادة الكيان سوف يسهم في توسيع رقعة المواجهة وتصعيدها".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #القدس #الاحتلال #إسماعيل هنية #الشعب الفلسطيني #التهويد #الاستيطان #المواجهة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة