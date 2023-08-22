هنية: لا حل سياسي ولا أمني بالضفة وعلى المحتل الرحيل عن أرضنا وقدسنا

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أن شعبنا سيقابل الحصار والإغلاق والاستيطان بالصمود والمقاومة، وأن لا حل سياسي ولا أمني في الضفة إلا برحيل الاحتلال الإسرائيلي من أرضنا وقدسنا.

وقال هنية، في معرض ردّه حول العمليات والتطورات الجارية في الضفة: "حصار آخر، وإغلاق آخر، وتصفيات، واعتقالات، وهدم بيوت، كل هذا لن يغير شيئا، فإصرار المحتل على الاستيطان في الضفة، واستمرار سياسات الضم والتهويد في القدس سيقابله شعبنا بمزيد من الصمود والمقاومة، وسيوقظ في كل جيل من أجيالنا روح الانتفاضة والثورة".

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وشدَّد على أن "لا حل سياسي ولا أمني في الضفة الغربية، فقد فشل ما يسمَّى بالحل السياسي، وتناثرت أوراق أوسلو، ولم يعد شعبنا يراهن على هذا المسار الذي كلفنا الكثير من ثوابت قضيتنا وحقوقنا التاريخية في فلسطين".

وأضاف هنية، أن "ما يسمَّى بالحل الأمني القائم على استراتيجية القتل والاغتيالات واستباحة الضفة لم ولن يجدي نفعًا مع شعبنا العصي على الكسر، والعنيد في وجه المحتل"، مؤكدًا أنه لا حل إلا أن يرحل الاحتلال عن أرضنا وقدسنا، ويتخلَّى عن أحلامه العبثية وخرافاته السياسية، ويعود شعبنا إلى أرضه ووطنه.

واختتم بقوله: "كما أن توسيع رقعة الاستهداف الذي يهدّد به قادة الكيان سوف يسهم في توسيع رقعة المواجهة وتصعيدها".

المصدر / فلسطين أون لاين