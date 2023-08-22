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أظهر موقفًا بطوليًّا قلَّ نظيره.. الكشف عن سبب وفاة الصحفي التونسي "مخلوف"

22 اغسطس 2023 . الساعة 14:23 بتوقيت القدس
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الصحفي توفيق مخلوف

قالت إذاعة محلية تونسية، اليوم الثلاثاء، إن صحفيًّا فارق الحياة أمس الإثنين، تحت وطأة الإجهاد بعد أن أنقذ طفلين من الموت غرقًا، في موقف بطولي قلَّ نظيره.

وأعلنت الإذاعة الخاصة "جوهرة إف إم" أن الصحفي توفيق مخلوف، الذي يعمل لديها، تُوفي على شاطئ مدينة هرقلة بولاية سوسة بعد أن بذل مجهودًا كبيرًا في مواجهة أمواج قوية من أجل إنقاذ طفلين.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول بالحماية المدنية قوله إن مخلوف خارت قواه لشدَّة الانهاك بعد خروجه من البحر وتعرَّض بسبب ذلك إلى نزيف داخلي حاد، ولم تفلح محاولات إسعافه.

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وقال المسؤول بالحماية: "من الواضح أن الفقيد من معدن نادر جدًّا فقد اندفع بكل ما أوتي من قوة لإنقاذ روح بشرية بروح إنسانية عالية.. لقد أنقذ طفلين من الغرق".

ونقلت الإذاعة عن شهود عيان قولهم إن الصحفي توفيق مخلوف (50 عامًا) أنقذ طفلة (سبعة أعوام) كانت جرَّفتها أمواج عاتية كما ساعد لاحقًا والدها في إنقاذ شقيقها.

ووفق شهادات، كان البحر شديد الاضطراب ولم يكن مناسبًا للغطس يوم أمس.

ومنذ بداية شهر يوليو الماضي وحتى منتصف أغسطس الجاري أحصت الحماية المدنية وفاة 73 شخصًا غرقًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الصحفي توفيق مخلوف #وفاة صحفي تونسي

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