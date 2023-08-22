وفاة عائلة فلسطينية مقيمة بالإمارات بحادث سير مروّع بالسعودية

توفيت عائلة فلسطينية، باستثناء الأم، مساء أمس الإثنين، بحادث سير مروّع في أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة في الديار الحجازية.

ووفق مصادر محلية، فإن العائلة الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأردنية مؤلفة من 5 أشخاص وهي مقيمة في الإمارات.

المصادر ذاتها، كشفت عن أسماء العائلة وهم مالك أكرم علي خرمة وأطفاله الأربعة "أكرم، مايا، دانا، ديما" ونجاة زوجته.

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وبالنسبة للأم وفق المصادر فهي تتلقى العلاج في مشفى الملك فهد في منطقة الهفوف بالسعودية.

وهرع سكان وأهالي المنطقة التي وقع فيها الحادث في السعودية إلى النزول من مركباتهم وطلب الإسعاف على الفور وتقديم المساعدة المطلوبة.





المصدر / وكالات