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فيديو يُظهر وجود زعيم فاغنر الروسية مسلحًا في دولة إفريقية وسبب وجوده فيها

22 اغسطس 2023 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
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زعيم جماعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين

كشف زعيم جماعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو حديث، عن أنه موجود حالياً مع مقاتلين تابعين له في إفريقيا، ويعمل من أجل الحفاظ على عظمة روسيا، داعياً إلى التطوّع معه.

وظهر بريغوجين في الفيديو لأول مرة منذ قراره وقف تمرده ضد الحكومة الروسية، وكان مسلحاً ويرتدي ملابس مموهة في منطقة صحراوية.

وقال في الفيديو الذي بُث على حسابات في تطبيق «تلغرام» مقربة من مجموعته: "نحن نعمل! درجة الحرارة +50، مثلما نحبها تماماً، مجموعة فاغنر تنفذ مهمة استطلاعية، وهذا يعزّز عظمة روسيا في جميع القارات ويصون حرية إفريقيا".

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وفيما أكّد بريغوجين، أنّ فاغنر تمثل كابوساً لمتطرّفي تنظيمي داعش والقاعدة، دعا إلى التطوع في صفوف مجموعته لتحقيق المهام التي تم تحديدها والتي وعدت بالوفاء بها.

وأرفق فيديو يفغيني بريغوجين، برقم هاتف وعنوان بريد إلكتروني لتجنيد المتطوعين.

وتحدث بريغوجين بعد تمرده المحدود عبر رسائل صوتية بُثت على تلغرام، إلا أنّه لم يظهر أمام الكاميرا، كما اعتاد أن يفعل عندما كان في أوكرانيا، فيما لايزال حساب خدمته الإخبارية الرسمية كونكورد من دون تحديث منذ التمرد.

في رسالة صوتية في أواخر يوليو الماضي، رحّب بريغوجين بالانقلاب في النيجر، منتقداً من أسماهم المستعمرين السابقين الغربيين، مؤكداً قدرة فاغنر على إرساء النظام وإنزال الهزيمة بالإرهابيين.

المصدر / وكالات
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