موعد الكلاسيكو القادم 2023 بين برشلونة وريال مدريد بالليجا

غزة/ محمد زقوت

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، موعد مباراة الكلاسيكو القادم لموسم 2023-2024 بين نادي برشلونة ونادي ريال مدريد ضمن منافسات "الليجا" والتي تضمن 20 نادياً.

ويترقب محبو الدوري الإسباني الدرجة الأولى وجماهير برشلونة وريال مدريد موعد مباراة الكلاسيكو القادم 2023 بين الغريمين في الدوري الإسباني "لا ليجا" موسم 2023-2024.

ونجح الفريق الكتالوني " البارسا" بالتتويج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، بعد خوصه 38 مباراة نجح فيها بتحقيق 28 فوز، و4 تعادلات، 6 هزائم، رصيد 88 نقطة.

وجاء غريمه الفريق الملكي بمركز الوصافة برصيد 78 نقطة، بتحقيق 24 فوز، و6 تعادلات و8 هزائم منها مباراة الكلاسيكو في الذهاب بنتيجة 1-0، ومباراة كلاسيكو الإياب 2-1.

ونستعرض لكم موقع " " ملعب الاستضافة الكلاسيكو القادم وموعد مباراة الكلاسيكو في الدوري للموسم الجديد بين الغريمين برشلونة وريال مدريد.

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اسم ملعب برشلونة الذي يستضيف ريال مدريد في ذهاب الكلاسيكو 2023 بالدوري

يستضيف نادي برشلونة في مباراة الذهاب من الكلاسيكو ضد نادي ريال مدريد على ملعبه البديل الأولمبي مونتغويك في مدينة برشلونة وأسس هذا الملعب عام 1927 ويتسع عدد مقاعده لنحو 60713 مشجع.

يوم وتاريخ مباراة الكلاسيكو القادم بين برشلونة وريال مدريد 2023 بالليجا

حدد رابطة الدوري الإسباني للموسم الجديد، يوم وتاريخ مباراة ذهاب الكلاسيكو في الدوري لموسم 2023-2024، ضمن الجولة الحادي عشر في الليجا، يوم الأحد الموافق 29/10/2023م.

مواعيد الكلاسيكو القادم 2023 بين برشلونة وريال مدريد بالليجا في الدول العربية

تنطلق صافرة حكم مباراة الكلاسيكو القادم 2023 في مرحلة الذهاب للموسم الكوري الجديد، في الدول العربية على النحو التالي:

في تمام الساعة 06:00م أو الساعة 14:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

في تمام الساعة 07:00م أو الساعة 16:00 بتوقيت فلسطين ومصر ولبنان.

في تمام الساعة 08:00م أو الساعة 16:00 بتوقيت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعُمان والأردن وسوريا.

القنوات الناقلة لمباراة ذهاب الكلاسيكو القادم 2023 في الدوري بين برشلونة وريال مدريد

تُذاع مباراة الغريمين برشلونة وريال مدريد على قنوات بي إن سبورت الرياضية، وهي الوكيل الحصري لبث مباريات الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023-2024.

معلق مباراة ذهاب الكلاسيكو القادم 2023 في الليجا بين برشلونة وريال مدريد

لم يقع اختيار قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية حتى هذه اللحظة على معلق معين، ولكن من المتوقع أن يعلق على هذه المباراة المعلق الجزائري عصام الشوالي أو المعلق رؤوف خليف في مرحلة الذهاب.

كما باقي على مباراة الكلاسيكو القادم لموسم 2023-2024؟

يتبقى على يوم انطلاق مباراة الكلاسيكو القادم للموسم الجديد بين برشلونة وريال مدريد نحو 67 يوم والذي يستضفها نادي "البلوجرانا" على ملعبه البديل.

عدد ألقاب نادي برشلونة في الدوري الإسباني؟

بلغت عدد ألقاب نادي برشلونة بمسابقة الدوري الإسباني نحو 23 لقب خلال المواسم التالي: 1929، 1944–45، 1947–48، 1948–49، 1951–52، 1952–53، 1958–59، 1959–60، 1973–74، 1984–85، 1990–91، 1991–92، 1992–93، 1993–94، 1997–98، 1998–99، 2004–05، 2005–06، 2008–09، 2009–10، 2010–11، 2012–13، 2014–15، 2015–16، 2017–18، 2018–19، 2022–23.

الفِرق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإسباني عبر التاريخ بالترتيب

يتصدّر نادي ريال مدريد أكثر الفرق تتويجًا بلقب الدوري الإسباني على مر التاريخ هذه المسابقة برصيد 35 لقبًا، ويأتي برشلونة وصيفًا برصيد 27 لقبًا، يليه أتلتيكو مدريد ثالثًا برصيد 11 لقبًا.

وإليكم قائمة الفرق المُتوجة بلقب الدوري الإسباني عبر التاريخ من الأكثر إلى الأقل تتويجًا، كالتالي:

نادي ريال مدريد برصيد (35 لقبًا).

نادي برشلونة برصيد (27 لقبًا).

نادي أتلتيكو مدريد برصيد (11 لقبًا).

نادي أتلتيك بيلباو برصيد (8 لقبًا).

نادي فالنسيا برصيد (6 ألقاب).

نادي ريال سوسيداد برصيد (2 ألقاب).

نادي ديبورتيفو لاكورونيا برصيد (1 ألقاب).

نادي إشبيلية برصيد (1 ألقاب).

نادي ريال بيتيس برصيد (1 ألقاب).

وأخيرًا، يسعى برشلونة للحفاظ على لقبه الدوري الإسباني والذي توج به بالمسم المنصرم والذي ينافس عليه 20 نادياً إسبانيا وضد أهم الفرق غريمه ريال مدريد والذي أنفق حوالي 130 مليون دولار في سوق الانتقال هذا الموسم من أجل الظفر بهذا اللقب وغيره من الألقاب.

المصدر / فلسطين أون لاين