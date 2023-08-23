23 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 23 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1903 عقد المؤتمر الصهيوني السادس في مدينة بال.
- 1921 إعلان الملكية في العراق وتنصيب فيصل نجل الشريف حسين ملكًا عليه.
- 1929 انطلاق ثورة البراق التي بدأت في مدينة القدس ثم انطلقت لباقي المدن والبلدات الفلسطينية.
- 2002 استشهاد قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين محمد حاتم العط 22 عامًا إثر اشتباك مع قوات الاحتلال في المدينة.
- 2007 اشتبك مجاهدو القسام بالاشتراك مع كتائب "أبو علي مصطفى" مع قوات الاحتلال، أثناء التصدي لقوات صهيونية توغلت في مخيم العين في نابلس، واعترف العدو بإصابة ثلاثة من جنوده.
- 2013 مقتل 42 لبنانيًا وإصابة 500 آخرين إثر انفجار سيارتين ملغمتين استهدفتا مسجد التقوى والسلام وقت صلاة الجمعة في مدينة طرابلس شمال لبنان.
- 2014 جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بحق عائلة أبو دحروج ويقتل 5 من أفرادها ويستهدف برجًا سكنيًا غرب مدينة غزة ويهجر عشرات الأسر من سكانه، وكتائب القسام تقصف محطة الغاز الإسرائيلية في عرض البحر المتوسط ومطار اللد.
- 2014 كتائب القسام تدك الحشودات العسكرية ومغتصبات ومواقع عسكرية صهيونية أبرزها (تل أبيب) ومطار بن غوريون وبئر السبع وأسدود بـ 51 صاروخاً خلال هذا اليوم.
- 2016 الكشف عن حفر نفق بين المسجد الأقصى وعين سلوان بطول 580 مترًا.
المصدر / فلسطين أون لاين