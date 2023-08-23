23 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 23 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1903 عقد المؤتمر الصهيوني السادس في مدينة بال.

عقد المؤتمر الصهيوني السادس في مدينة بال. 1921 إعلان الملكية في العراق وتنصيب فيصل نجل الشريف حسين ملكًا عليه.

إعلان الملكية في العراق وتنصيب فيصل نجل الشريف حسين ملكًا عليه. 1929 انطلاق ثورة البراق التي بدأت في مدينة القدس ثم انطلقت لباقي المدن والبلدات الفلسطينية.

انطلاق ثورة البراق التي بدأت في مدينة القدس ثم انطلقت لباقي المدن والبلدات الفلسطينية. 2002 استشهاد قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين محمد حاتم العط 22 عامًا إثر اشتباك مع قوات الاحتلال في المدينة.

استشهاد قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين محمد حاتم العط 22 عامًا إثر اشتباك مع قوات الاحتلال في المدينة. 2007 اشتبك مجاهدو القسام بالاشتراك مع كتائب "أبو علي مصطفى" مع قوات الاحتلال، أثناء التصدي لقوات صهيونية توغلت في مخيم العين في نابلس، واعترف العدو بإصابة ثلاثة من جنوده.

اشتبك مجاهدو القسام بالاشتراك مع كتائب "أبو علي مصطفى" مع قوات الاحتلال، أثناء التصدي لقوات صهيونية توغلت في مخيم العين في نابلس، واعترف العدو بإصابة ثلاثة من جنوده. 2013 مقتل 42 لبنانيًا وإصابة 500 آخرين إثر انفجار سيارتين ملغمتين استهدفتا مسجد التقوى والسلام وقت صلاة الجمعة في مدينة طرابلس شمال لبنان.

مقتل 42 لبنانيًا وإصابة 500 آخرين إثر انفجار سيارتين ملغمتين استهدفتا مسجد التقوى والسلام وقت صلاة الجمعة في مدينة طرابلس شمال لبنان. 2014 جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بحق عائلة أبو دحروج ويقتل 5 من أفرادها ويستهدف برجًا سكنيًا غرب مدينة غزة ويهجر عشرات الأسر من سكانه، وكتائب القسام تقصف محطة الغاز الإسرائيلية في عرض البحر المتوسط ومطار اللد.

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بحق عائلة أبو دحروج ويقتل 5 من أفرادها ويستهدف برجًا سكنيًا غرب مدينة غزة ويهجر عشرات الأسر من سكانه، وكتائب القسام تقصف محطة الغاز الإسرائيلية في عرض البحر المتوسط ومطار اللد. 2014 كتائب القسام تدك الحشودات العسكرية ومغتصبات ومواقع عسكرية صهيونية أبرزها (تل أبيب) ومطار بن غوريون وبئر السبع وأسدود بـ 51 صاروخاً خلال هذا اليوم.

كتائب القسام تدك الحشودات العسكرية ومغتصبات ومواقع عسكرية صهيونية أبرزها (تل أبيب) ومطار بن غوريون وبئر السبع وأسدود بـ 51 صاروخاً خلال هذا اليوم. 2016 الكشف عن حفر نفق بين المسجد الأقصى وعين سلوان بطول 580 مترًا.

المصدر / فلسطين أون لاين