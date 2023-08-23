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23 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

23 اغسطس 2023 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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23 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 23 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1903 عقد المؤتمر الصهيوني السادس في مدينة بال.
  • 1921 إعلان الملكية في العراق وتنصيب فيصل نجل الشريف حسين ملكًا عليه.
  • 1929 انطلاق ثورة البراق التي بدأت في مدينة القدس ثم انطلقت لباقي المدن والبلدات الفلسطينية.
  • 2002 استشهاد قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين محمد حاتم العط 22 عامًا إثر اشتباك مع قوات الاحتلال في المدينة.
  • 2007 اشتبك مجاهدو القسام بالاشتراك مع كتائب "أبو علي مصطفى" مع قوات الاحتلال، أثناء التصدي لقوات صهيونية توغلت في مخيم العين في نابلس، واعترف العدو بإصابة ثلاثة من جنوده.
  • 2013 مقتل 42 لبنانيًا وإصابة 500 آخرين إثر انفجار سيارتين ملغمتين استهدفتا مسجد التقوى والسلام وقت صلاة الجمعة في مدينة طرابلس شمال لبنان.
  • 2014 جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بحق عائلة أبو دحروج ويقتل 5 من أفرادها ويستهدف برجًا سكنيًا غرب مدينة غزة ويهجر عشرات الأسر من سكانه، وكتائب القسام تقصف محطة الغاز الإسرائيلية في عرض البحر المتوسط ومطار اللد.
  • 2014 كتائب القسام تدك الحشودات العسكرية ومغتصبات ومواقع عسكرية صهيونية أبرزها (تل أبيب) ومطار بن غوريون وبئر السبع وأسدود بـ 51 صاروخاً خلال هذا اليوم.
  • 2016 الكشف عن حفر نفق بين المسجد الأقصى وعين سلوان بطول 580 مترًا.
المصدر / فلسطين أون لاين
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