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الكشف عن وجهة راموس القادمة بعد رحيله عن باريس سان جيرمان

22 اغسطس 2023 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
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سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان السابق

يقترب الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان السابق، من حسم انتقاله لفريق جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما رحل عن الفريق الفرنسي منذ عدَّة أسابيع، بنهاية فترة عقده.

وبحسب موقع "Foot Mercato"، فإن راموس يقترب من الدوري التركي، عن طريق بوابة نادي بشكتاش، وسط منافسة قوية من غلطة سراي الذي يسعى هو الآخر للتعاقد مع اللاعب الإسباني.

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وسبق وانسحب اتحاد جدة السعودي من سباق التعاقد مع راموس بسبب مماطلة اللاعب في المفاوضات، بينما أكد مسؤولو ريال مدريد في وقت سابق أن راموس خارج حساباتهم، رغم حاجة الميرنغي لتدعيم خط الدفاع بعد إصابة إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وخاض راموس 40 مباراة مع باريس سان جيرمان بجميع المسابقات خلال الموسم المنقضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفاً واحداً.

المصدر / وكالات
#راموس #رياضة #باريس سان جيرمان #كرة قدم

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