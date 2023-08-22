فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلدية غزة تشرع بإنشاء حديقة عامة على شاطئ البحر

أبو دياب: الاحتلال يستهدف اقتصاد المقدسيين بمشروع استيطاني في "وادي الجوز"

بلدية الطيرة تغلق أبوابها احتجاجا على جريمة "قشوع"

مطلوب مهندس ديكور للعمل في شركة للسيراميك

آليات الاحتلال تهدم منزلا في اللد بالداخل المحتل

"أبو كويك": العمليات المتصاعدة في الخليل ونابلس تؤكد فشل الاحتلال

الإعلان عن صرف مخصَّصات ذوي الشهداء والجرحى الأسرى والمحررين

من حوارة إلى الخليل.. المقاومة توسِّع من رقعة ضرباتها في الضفة الغربية

رئيس مستوطنات شمالي الضفة: نشهد انتفاضة في طور التكوين

"حماس" تزفُّ شهيد جنين وتؤكد أن المقاومة مستمرة دفاعًا عن شعبنا ومقدَّساتنا

مطلوب مهندس ديكور للعمل في شركة للسيراميك

22 اغسطس 2023 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن  شركة صالوني للسيراميك تعلن فيه عن حاجتها لمهندس ديكور للعمل ضمن فريق الشركة .

شروط التسجيل

1. لبق المظهر وحسن التعامل مع الاخرين.

2. القدرة على الإبداع وتحمل ضغط العمل ضمن فريق.

3. يفضل من لديه خبرة في المجال على الأقل 3 سنوات.

4. اجادة التعامل مع برامج التصميم ثلاثية الابعاد المختلفةو الفتوشوب .

5. يفضل ان يكون من سكان مدينة غزة.

طريقة التسجيل

- على من يرى في نفسه الشروط السابقة والكفاءة للعمل تقديم السيرة الذاتية في فرع المحافظة الوسطي .

- العنوان : قطاع غزة -  ديرالبلح - مقابل مدخل مستشفي شهداء الاقصي

- جوال : 0592022604

#غزة #توظيف #وظيفة #فرص #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة