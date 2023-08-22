مطلوب مهندس ديكور للعمل في شركة للسيراميك

إعلان توظيف صادر عن شركة صالوني للسيراميك تعلن فيه عن حاجتها لمهندس ديكور للعمل ضمن فريق الشركة .

شروط التسجيل

1. لبق المظهر وحسن التعامل مع الاخرين.

2. القدرة على الإبداع وتحمل ضغط العمل ضمن فريق.

3. يفضل من لديه خبرة في المجال على الأقل 3 سنوات.

4. اجادة التعامل مع برامج التصميم ثلاثية الابعاد المختلفةو الفتوشوب .

5. يفضل ان يكون من سكان مدينة غزة.

طريقة التسجيل

- على من يرى في نفسه الشروط السابقة والكفاءة للعمل تقديم السيرة الذاتية في فرع المحافظة الوسطي .

- العنوان : قطاع غزة - ديرالبلح - مقابل مدخل مستشفي شهداء الاقصي

- جوال : 0592022604