مطلوب مهندس ديكور للعمل في شركة للسيراميك

إعلان توظيف صادر عن شركة صالوني للسيراميك تعلن فيه عن حاجتها لمهندس ديكور للعمل ضمن فريق الشركة .
شروط التسجيل
1. لبق المظهر وحسن التعامل مع الاخرين.
2. القدرة على الإبداع وتحمل ضغط العمل ضمن فريق.
3. يفضل من لديه خبرة في المجال على الأقل 3 سنوات.
4. اجادة التعامل مع برامج التصميم ثلاثية الابعاد المختلفةو الفتوشوب .
5. يفضل ان يكون من سكان مدينة غزة.
طريقة التسجيل
- على من يرى في نفسه الشروط السابقة والكفاءة للعمل تقديم السيرة الذاتية في فرع المحافظة الوسطي .
- العنوان : قطاع غزة - ديرالبلح - مقابل مدخل مستشفي شهداء الاقصي
- جوال : 0592022604