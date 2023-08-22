رئيس مستوطنات شمالي الضفة: نشهد انتفاضة في طور التكوين

علق رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، اليوم الثلاثاء، على زيادة حدة العمليات الفدائية التي تستهدف المستوطنين.

وقال داغان في تعليقه: "نشهد انتفاضة في طور التكوين هنا، ولسوء الحظ فإن (الحكومة) لا تقدم الرد المناسب".

ورأى أن عدم قيام حكومة نتنياهو بعملية عسكرية "حقيقة وجادة ومستمرة" في الضفة، فإنه من المتوقع أن تطلق المقاومة في الضفة الصواريخ لتصل إلى الخضيرة و"نتانيا"، إلى جانب وقوع موجة من العمليات في (تل أبيب) و"بتح تكفا" ومستوطنات الضفة.

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من جهتها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن وقوع 3 قتلى من المستوطنين خلال 48 ساعة، و35 قتيلاً منذ بداية العام، تجعل من عام 2023 العام الأصعب من حيث عدد القتلى نتيجة العمليات في الضفة منذ نهاية الانتفاضة الثانية.

وينظم صباح الثلاثاء، قادة مستوطنات الضفة الغربية، احتجاجًا أمام مقر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في القدس، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتزايد العمليات الفلسطينية.

وقال قادة تلك المستوطنات في بيان لهم، إن الوضع لم يعد يطاق، مطالبين بتغيير المفهوم الأمني في ظل الزيادة المستمرة في سلسلة الهجمات التي تظهر أن المفهوم الحالي فشل ويجب تغييره بسرعة. كما قالوا.

وقتلت مستوطنة أمس بالقرب من مستوطنة كريات أربع بمدينة الخليل، فيما قتل مستوطنان أول أمس قرب بلدة حوارة بعد أن أطلق مقاوم النار عليهما داخل مغسلة ويرديهما قتيلين.

المصدر / فلسطين أون لاين