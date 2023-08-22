إغلاق جميع مطارات موسكو أمام الرحلات القادمة والمغادرة

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، أن أكبر ثلاثة مطارات في موسكو علقت رحلات الوصول والمغادرة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، وفقا لوكالة رويترز.

وقال مسؤول لوكالة تاس الروسية للأنباء -لم تكشف عن هويته-: إن "المجال الجوي مغلق فوق فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو"، مضيفاً: "لن يتم استقبال الرحلات الجوية وأُرجأت الرحلات المغادرة".

وفي السياق، أعلنت روسيا عن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية يومي الاثنين والثلاثاء استهدف بعضها موسكو.

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والأحد، شنت أوكرانيا هجوما جديدا بمسيرات استهدف موسكو ومحيطها واعترضه الجيش الروسي، وذلك غداة ضربة صاروخية روسية، على وسط مدينة تشرنيغيف، بشمال أوكرانيا خلفت قتلى وجرحى.

كما استهدفت مسيرات أوكرانية، خلال الليل، منطقتي كورسك في غرب روسيا حيث أصيب خمسة أشخاص بجروح، وروستوف على الحدود مع أوكرانيا.

وتتزايد الهجمات من هذا النوع على الأراضي الروسية في سياق الهجوم المضاد الذي تشنه قوات كييف، بهدف استعادة الأراضي التي احتلتها موسكو.

المصدر / فلسطين أون لاين