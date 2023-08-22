الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية الخليل الفدائية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أنه اعتقل فلسطينيين من سكان الخليل بحجة مسؤوليتهما عن عملية إطلاق النار الفدائية التي جرت أمس تجاه مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة كريات أربع والتي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال فإن المعتقلين هما أقارب واعتقلوا في منزل أحد أقاربهما، وقاما بتسليم قطعة السلاح المستخدمة، وأنه تم نقلهما إلى جهاز المخابرات "الشاباك" للتحقيق معهما.

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وأطلق مقاومون أمس النار تجاه مركبة للمستوطنين، بالقرب من مستوطنة كريات أربع، ما أدى لمقتلة المستوطنة وإصابة آخر بجروح.

وعقب العملية فرضت قوات الاحتلال طوقا على مدينة الخليل، وأعلنتها منطقة عسكرية في إطار محاولتها البحث عن منفذي العملية.

المصدر / فلسطين أون لاين