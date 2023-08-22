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استشهاد فتى متأثرًا بجروح أصيب بها فجرًا خلال اقتحام الاحتلال لجنين

22 اغسطس 2023 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
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الشهيد الفتى عثمان أبو خرج (17 عاما)

استشهد فتى فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها بلدة الزبابدة جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الفتى عثمان عاطف محمد أبو خرج "17 عامًا" بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

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وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر وصباح اليوم مناطق واسعة في الضفة الغربية بينها مدينة جنين، حيث جرت مواجهات عنيفة أصيب خلالها الفتى "أبو خرج" إصابة حرجة، فيما أصيب آخرون بالاختناق بفعل استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وخلال حملة الاقتحامات والمداهمات اعتقلت قوات الاحتلال في جنين، المحرر فارس شواهنة، والمحرر حسن جرادات، وكلاهما من السيلة الحارثية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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