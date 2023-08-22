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مجهولون يطلقون النار للمرة الثانية اتجاه منزل رئيس بلدية رهط

22 اغسطس 2023 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
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مجهولون يطلقون النار للمرة الثانية اتجاه منزل رئيس بلدية رهط (أرشيفية(

أقدم مجهولون فجر اليوم الثلاثاء، على إطلاق النار صوب منزل رئيس بلدية رهط عطا أبو مديغم، فيما عثر على قنبلة بالقرب من المنزل.

وهذه المرة الثانية التي يتم إطلاق النار صوب منزل رئيس البلدية.

وزعمت شرطة الاحتلال أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الحادثة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

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وأمس الإثنين، أعلنت اعتقال شخصين من المدينة، بشبهة إطلاق النار بالقرب من منزل رئيس البلدية في حادثة إطلاق النار الأولى.

ووفق جهات وشخصيات ومؤسسات فلسطينية ترعى أجهزة أمن الإسرائيلي الإرهاب وعمليات الإجرام المنفذة ضد فلسطيني الداخل المحتل، بقصد تفشي الجريمة وتحقيق أهداف سياسية خبيثة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إطلاق نار #الجريمة في الداخل المحتل #رئيس بلدية رهط

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