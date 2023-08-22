تخللها إصابات واعتقالات.. الاحتلال يشن حملة اقتحامات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بـ الضفة الغربية تخللها وقوع إصابات واعتقالات في صفوف المواطنين.

وبحسب مصادر محلية، أصيب شاب بجروح خطيرة برصاصة في الرأس، بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة الزبابدة في جنين، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وتلك القوات أدت لوقوع إصابات بالاختناق بفعل استخدامها لقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وخلال حملة الاقتحامات والمداهمات اعتقلت قوات الاحتلال في جنين، المحرر فارس شواهنةـ، والمحرر حسن جرادات، وكلاهما من السيلة الحارثية.

وفي الخليل، شنت حملة اعتقالات كبيرة في مناطق متفرقة من المحافظة منها صوريف وبيت كاحل، طالت أكثر من 13 مواطنًا، بينهم مجموعة من الأسرى المحررين.

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وعرف من بين المعقلين، المحرر أنس رصرص، والمحرر عرفات القواسمي، والمحرر نادي الأطرش، والمحرر محمود أبو داود، والمحرر معين الزهور، والمحررمعروف أبو فارة، صقر الشنتير، محمد الشنتير، مؤمن الأطرش، كرش الشنتير، زيد عرعر، رامي غنيمات، بهاء غنيمات.

وفي نابلس، اعتقل المحرر بشير أبو جيش، والمحرر خضر السركجي، والمحرر عبد السلام القوقا، والمحرر صلاح عبدالله حجة، وهم من مناطق متفرقة بالمحافظة.

وفي طولكرم، اعتقل المحرر إياد أبو صلاح، والشابين يحيى حجازي، وبهاء شديد.

فيما شنت حملة اعتقالات واسعة في قلقيلية وخاصة بلدة عزون، وعرف من المعتقلين، المحرر محمود الخاروف، والشبان، وليد عناية، قصي شبيطة، حمزة رضوان، كنعان البم، عدي حسين،

بينما اعتقل من رام الله، الشاب علي تركمان.

المصدر / فلسطين أون لاين