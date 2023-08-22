الأمم المتحدة: أوضاع الأطفال الفلسطينيين "يزداد سوءا"

قالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، إن أوضاع الأطفال يزداد سوءا بفعل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت في بيان صحفي أمس الاثنين، أن 1.3مليون طفل فلسطيني عادوا للمدارس الأسبوع الجاري.

وأضافت "ينبغي أن تُشكّل المدارس ملاذًا آمنا يؤمّن للأطفال التعليم والنماء والحماية، وهي المكان الذي تلقى فيه العقول الناشئة التشجيع على البحث والاستكشاف وتنمية القدرات إلى أقصى الحدود، ولكن لم يزل العام 2023 عاما في غاية السوء بالنسبة للأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة".

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وشددت هاستينغز على أن "الوضع يزداد سوءا، فمنذ مطلع هذا العام، قتل 42 طفلا فلسطينيا، من بينهم 35 في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، و 7 آخرون في قطاع غزة".

وتابعت "العدد الكلي للأطفال الفلسطينيين الذي قُتلوا خلال هذا العام في الضفة الغربية يضاهي حوالي عدد من قُتل منهم خلال العام 2022 كله".

وأشارت هاستينغز​​​​​​​ إلى أن الأمم المتحدة وثقت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أكثر من 423 حادثة أثّرت على الأطفال الفلسطينيين وتعليمهم، بما فيها إطلاق النار على المدارس، أو الأطفال من جانب قوات الاحتلال.

وأوضحت أن تنفيذ عمليات وهدم المدارس ومضايقات المستوطنين والتأخير على الحواجز، أثّر على نحو 50 ألف طفل.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 3 مدارس خلال الـ 12 شهرا الماضية، وصُدرت الأوامر بهدم 58 مدرسة أخرى بصورة كلية أو جزئية أو صُدرت بحقها قرار وقف العمل فيها.

المصدر / الأناضول