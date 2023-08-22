تصريح غريب لإيلون ماسك مالك شبكة "X "

أقر ايلون ماسك بأن استحواذه على منصة"X " "قد تفشل" وهو اعتراف غير مسبوق جاء بعدما واجه غضبًا عامًا جديدًا بشأن قرار إلغاء ميزة "الحظر" على موقع التواصل الاجتماعي.

وعلق ماسك حول المستقبل غير المؤكد لـ X (تويتر سابقا) حتى في الوقت الذي تستعد فيه ثريد منصة الوسائط الاجتماعية التي أطلقها مارك زوكربيرج لطرح نسخة الويب في أحدث جهودها لجذب المستخدمين.

وقال ماسك: "الحقيقة المحزنة هي أنه لا توجد" شبكات اجتماعية "رائعة في الوقت الحالي. "قد نفشل كما توقع الكثيرون، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للنجاح."

غضب المستخدمين

وأثار مالك X الذي تقدر قيمة ثروته بـ 225.5 مليار دولار، غضب المستخدمين يوم الجمعة الماضي من خلال الكشف عن أنه لن يُسمح لهم بعد الآن بحظر الحسابات، إلا في حالة الرسائل المباشرة.

وجادل ماسك بأن ميزة الحظر "لا معنى لها" وقال إن المستخدمين سيتعين عليهم الاكتفاء بمجرد "كتم" الحسابات من الظهور في جدولهم الزمني.

وإذا فشلت منصة X في مرحلة ما فسيكون ذلك بمثابة واحدة من أكثر الكوارث التجارية تكلفة في التاريخ حيث اضطر ماسك لبيع جزء كبير من أسهم تاسلا لتمويل الصفقة البالغة 44 مليار دولار.

المصدر / وكالات