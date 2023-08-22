فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تصريح غريب لإيلون ماسك مالك شبكة "X "

قتيلان بجرائم إطلاق نار في الداخل المحتل.. بينهم مدير بلدية الطيرة

الخطر يتعاظم على الأقصى.. "القدس الدولية" تطلق تقريرها السنوي في بيروت

الدفاعات الجوية السوريّة تتصدى لعدوان صهيوني في محيط دمشق

بين عملتي حوارة والخليل.. اتساع دائرة فشل الاحتلال أمام المقاومة

"المباحث العامة" تٌوقف مطقاً للنار شمال غزة

عكرمة صبري: الاحتلال يسعى لتهويد القدس والأقصى والمرابطون يدافعون عنهما بعقيدة قوية

مقتل مستوطن وإصابة 20 في 1163 عملاً مقاوماً بالخليل منذ بداية العام

مرداوي: الأسرى عنوان للبطولة والاعتداء عليهم لن يكسر إرادتهم

هنري مدرباً جديداً لمنتخبي فرنسا للشباب والأولمبي

تصريح غريب لإيلون ماسك مالك شبكة "X "

22 اغسطس 2023 . الساعة 01:21 بتوقيت القدس
...

أقر ايلون ماسك بأن استحواذه على منصة"X "  "قد تفشل" وهو اعتراف غير مسبوق جاء بعدما واجه غضبًا عامًا جديدًا بشأن قرار إلغاء ميزة "الحظر" على موقع التواصل الاجتماعي.

وعلق ماسك حول المستقبل غير المؤكد لـ X  (تويتر سابقا) حتى في الوقت الذي تستعد فيه ثريد منصة الوسائط الاجتماعية التي أطلقها مارك زوكربيرج لطرح نسخة الويب في أحدث جهودها لجذب المستخدمين.

وقال ماسك: "الحقيقة المحزنة هي أنه لا توجد" شبكات اجتماعية "رائعة في الوقت الحالي. "قد نفشل كما توقع الكثيرون، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للنجاح."

غضب المستخدمين

وأثار مالك X الذي تقدر قيمة ثروته بـ 225.5 مليار دولار، غضب المستخدمين يوم الجمعة الماضي من خلال الكشف عن أنه لن يُسمح لهم بعد الآن بحظر الحسابات، إلا في حالة الرسائل المباشرة.

وجادل ماسك بأن ميزة الحظر "لا معنى لها" وقال إن المستخدمين سيتعين عليهم الاكتفاء بمجرد "كتم" الحسابات من الظهور في جدولهم الزمني.

وإذا فشلت منصة X في مرحلة ما فسيكون ذلك بمثابة واحدة من أكثر الكوارث التجارية تكلفة في التاريخ حيث اضطر ماسك لبيع جزء كبير من أسهم تاسلا لتمويل الصفقة البالغة 44 مليار دولار.

المصدر / وكالات
#إيلون ماسك #شبكة x تويتر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة