مرداوي: الأسرى عنوان للبطولة والاعتداء عليهم لن يكسر إرادتهم

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي أن الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال يمثلون عنواناً للبطولة، والاعتداء عليهم لن يكسر إرداتهم.

وأوضح مرداوي أن "استمرار سياسة القمع ضد الأسرى يندرج في سياق التواؤم بين الأيدلوجيا التي يحملها المتطرف بن غفير والحكومة الصهيونية"، لافتاً إلى أن رمزية الأسرى والعمل على تحريرهم، هو المحرك لثورة شعبنا في مواجهة الاحتلال.

اقرأ أيضا: لجنة المعتقلين الإداريين تقر برنامجًا استكماليًّا ومتواصلًا لخطواتها النضالية

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول الاعتداء على الأسرى، لأنهم يمثلون القدوة والمثل الأعلى لشعبنا، مشدداً في الوقت ذاته على أن "شعبنا يثبت دوما على قدرته بإفشال سياسات الاحتلال بحق أسرانا".

ونوه إلى أن حكومة الاحتلال تحاول كسر إرادة الأسرى من خلال التضييق والاعتداء عليهم، لكنهم سيبقون عنواناً للبطولة ونموذجاً لرفض الاحتلال.

وتابع قائلاً: "الأسرى بشكل واضح يذهبون إلى المواجهة بإيمان قاطع أنهم سينتصرون على الاحتلال"، معتبراً أن العدو سيستمر بجرائمه والمقاومة ستستمر بعملياتها، وستبقى المواجهة مفتوحة وستكون إحدى أهم قلاعها هي قلاع الأسر.

وأردف قائلاً: "الحركة الأسيرة تنظر إلى المقاومة بأنها الجهة الوحيدة، القادرة على تحريرهم من قضبان وزنازين الاحتلال الإسرائيلي".