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هنري مدرباً جديداً لمنتخبي فرنسا للشباب والأولمبي

21 اغسطس 2023 . الساعة 21:31 بتوقيت القدس
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هنري مدرباً جديداً لمنتخبي فرنسا للشباب والأولمبي

عُين نجم منتخب فرنسا السابق تييري هنري الفائز بمونديال 1998، مدربا لفريقي الشباب والاولمبي لبلاده بحسب ما عملت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من المفاوضات الاثنين.

وبحسب المصدر ذاته، فان هنري حظي بالاجماع من خلال موافقة جميع اعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد الفرنسي بتعيينه خلفا لسيلفان ريبول.

وستكون المهمة الابرز لهنري الذي عمل مدربا لنادي موناكو وامباكت مونتريال الكندي ومساعدا لمدرب منتخب بلجيكا الاسباني روبرتو مارتينيس، اعداد الفريق الاولمبي تحديدا لخوض غمار الالعاب الاولمبية التي تستضيفها بلاده صيف عام 2024.

وتنافس على منصب مدرب منتخبي الشباب والاولمبي كل من صبري لموشي وجوسلان غوفرنيك

وجوليان ستيفان قبل ان يقع الخيار على هنري.

المصدر / فلسطين اونلاين
#هنري #المنتخب الفرنسي للشباب

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