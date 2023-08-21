الفوز شعار رفاق رونالدو في مباراة النصر وشباب الأهلي بدوري أبطال آسيا

يتطلّع النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تعويض بدايته المخيبة في الدوري السعودي لكرة القدم، من خلال حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا عندما يستقبل الثلاثاء شباب الأهلي الإماراتي في الملحق المؤهل.

على ملعب مرسول بارك في الرياض، يعوّل النصر، فضلاً عن رونالدو (38 عاماً) أفضل لاعب في العالم خمس مرات، على كوكبة من نجومه الجدد القادمين بصفقات باذخة، على غرار السنغالي ساديو مانيه، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، العاجي سيكو فوفانا ومواطنه غيسلان كونان الذي سيحل بدلاً من البرازيلي أليكس تيليس المصاب.

وكانت أبرز مشاركة للنصر في البطولة عام 1995 عندما حل وصيفاً، وعامي 2020 و2021 عندما بلغ نصف النهائي، فيما بلغ شباب الأهلي النهائي عام 2015 عندما خسر أمام غوانغجو إيفرغراند الصيني.

وبدأ النصر موسمه بصورة مثالية، حيث توج بلقب بطولة الأندية العربية على أرضه، لكنه قدّم بداية سيئة جداً في الدوري المحلي حيث خسر أول مبارتين أمام الاتفاق 1-2 والتعاون 0-2.

المصدر / فلسطين اونلاين