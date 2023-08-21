إنتر ميلان يتوصل إلى اتفاق مع بايرن بشأن بافارد

توصّل إنتر وصيف بطل أوروبا لكرة القدم إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ الألماني لانتقال مدافع الأخير الدولي الفرنسي بنجامان بافار إلى صفوفه، حسب ما أكد المدير العام للنادي اللومباردي جوزيبي ماروتا.

وقال ماروتا (66 عاماً) لاذاعة "سيري أ": "لن يكون هناك اعلان اليوم (الاثنين) لكن كل شيء على ما يرام. يجب أن يكون اللاعب الذي نبحث عنه قويا وله خبرة وهالة: بافار يفي بجميع الشروط".

وتابع "لقد وضعنا معايير عالية جدا من حيث الانتقالات، نحن طموحون للغاية (...) لدينا طموحات عالية، نريد لاعبين أقوياء، مزيجاً من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة".

وكان بافار الذي ينتهي عقده مع بايرن في صيف 2024، أعلن منذ أسابيع عدة عن رغبته بالبحث عن تحد جديد بعدما أمضى 7 أعوام في ألمانيا، بداية مع شتوتغارت (2016-2019) وثم لمدة 4 أعوام مع بايرن الذي احرز معه لقب "بوندسليغا" 4 مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2020.

وسينفق إنتر من أجل التعاقد مع بطل العالم 2018 ووصيف مونديال قطر 2022، بحسب وسائل اعلام إيطالية 30 مليون يورو، مع امكانية أن يصل المبلغ إلى 35 مليوناً حسب النتائج.

كما اشار ماروتا انه يعمل من أجل عودة المهاجم التشيلياني أليكسيس سانشيس إلى إنتر بعدما أمضى 3 مواسم في صفوفه (2019-2022)، قبل أن يغادر الموسم الماضي إلى مرسيليا الفرنسي.

قال "سانشيس بطل ولديه شغف كبير بكرة القدم. غادر على مضض والآن أرسل إشارات بأنه يريد العودة".

واستهل إنتر الذي حلّ ثالثا في الموسم الماضي ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسمه بفوزه على مونتسا 2-صفر السبت.

المصدر / فلسطين اونلاين