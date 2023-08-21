بحر: عدوان الاحتلال على القدس امتداد لجريمة إحراق الأقصى

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، إن عدوان الاحتلال المستمر على المدينة المقدسة امتداد لجريمة إحراق المسجد الأقصى، مؤكدا أن العمليات البطولية كفيلة بردع جرائم الاحتلال بحق القدس والأقصى.

وأكد في تصريح وصل في الذكرى الــ 54 لإحراق المسجد الأقصى وفي ظل الهجمة الممنهجة التي تتعرض لها المدينة المقدسة، على أن اعتداءات الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى تشكل حرباً دينية مسعورة تقودها حكومة الاحتلال الفاشية تستهدف عقيدة المسلمين في كل أنحاء العالم وتنذر بإشعال المنطقة بأكملها.

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وأوضح بحر أن العمليات البطولية والتي كان آخرها عمليتي حوارة والخليل تأتيان في سياق الرد الطبيعي لردع جرائم الاحتلال بحق القدس والأقصى.

ودعا البرلمانات الدولية إلى الاهتمام الجاد بقضية القدس والأقصى والضغط على حكوماتها لتنفيذ جميع الالتزامات لإنقاذ المسجد الأقصى وتجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وعزله دولياً.

المصدر / فلسطين أون لاين