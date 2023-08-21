ليفربول يمهد لاحتمال رحيل محمد صلاح بصفقة إيطالية

شفت مصادر صحفية، عن تحركات جادة من ليفربول الإنجليزي تعزز من فرص انتقال نجمه المصري محمد صلاح إلى صفوف الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.



وحسب موقع "فوتبول ترانسفير" فإن ليفربول بدأ بالتحرك للتعاقد مع الإيطالي فيدريكو كييزا لاعب يوفنتوس أو الألماني ليروي ساني نجم بايرن ميونخ خلال ميركاتو الصيف الراهن.



ويُنظر إلى هذه الصفقات باعتبارها تعاقدات بديلة لتغطية رحيل صلاح المرتقب إلى دوري روشن السعودي بعد تلقيه عرضاً لا يقاوم من نادي الاتحاد.



ويملك صلاح عقداً يمتد لعامين آخرين مع ليفربول، لكن ملاحقات الدوري السعودي دفعت النادي الإنجليزي للتحرك بصورة مبكرة من أجل التعاقد مع خليفة النجم المصري هذا الصيف.



ولا تبدو فرص ليفربول في الحصول على خدمات كييزا وساني معقدة، خاصة أن الأخير يواجه انتقادات حادة بسبب مستواه غير الثابت في أليانز أرينا.



ويمكن لليفربول الحصول على خدمات كييزا البالغ من العمر 25 عاماً من يوفنتوس بصفقة تصل إلى 20 مليون يورو، فيما ستكلف صفقة التعاقد مع ساني ما يقرب من 49 مليون يورو، الأمر الذي يعني أن أموال رحيل صلاح تبدو كافية لإبرام الصفقتين.



ويخوض النجم المصري موسمه السابع مع ليفربول وسط خيبة أمل كبيرة تسيطر عليه بفعل عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلى جانب حرمانه من الحصول على شارة القيادة بعد رحيل هندرسون.



وبدا صلاح منفعلاً في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بعد استبداله من قبل يورغن كلوب، مما وضع الدولي المصري في صراع مع مدربه الألماني الأمر الذي يعزز من فرص رحيله هذا الصيف.



جدير بالذكر أن صلاح انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017، ومنذ ذلك الوقت خاض مع الفريق الإنجليزي 307 مواجهات عبر مختلف المسابقات، أحرز عبرها 187 هدفًا مع تقديم 80 تمريرة حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين