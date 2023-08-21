إصابات أحدها بالرأس واعتقال شاب خلال مواجهات في بلدة بيتا

أصيب عدد من المواطنين واعتقل شاب، مساء اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة ثمانية مواطنين بالرصاص الحي أحدهم بجراح خطيرة في الرأس، عقب اقتحام البلدة وسط اندلاع مواجهات.





واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا، وحاصرت أحد المنازل وفتشته، وسط إطلاق الرصاص الحي والمطاط، كما اعتقلت شابا من البلدة.

كما أغلق الشبان الطريق من مفرق عقربا نحو بيتا جنوب نابلس، واندلعت مواجهات مع التعزيزات العسكرية للاحتلال القادمة إلى بلدة بيتا.

وتشهد بلدة حوارة وبلدات نابلس منذ السبت الماضي، إجراءات عسكرية مشددة واقتحامات متواصلة بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار البطولية في بلدة حوارة جنوب نابس، وأدت لمقتل مستوطنين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيمن تميم العبسي مدخل الحواور ببلدة حلحول شمالا، عقب إرغامه النزول من مركبته والاعتداء عليه بالضرب اثناء عودته إلى الخليل.

وفرض الاحتلال الإسرائيلي، طوقا أمنياً على مدينة الخليل وعلى القرى الفلسطينية في المنطقة، كما شن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة بحثاُ عن منفذي عملية إطلاق النار اليوم الاثنين، والتي أدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراح خطرة.

وأغلقت قوات الاحتلال كل المداخل والطرق الرئيسية والفرعية بين مدينة الخليل وقراها، وسط عمليات مداهمة تركزت في منطقة الفحص وأم الدالية ومحيط حارة أبو سنينه وطريق أم الدالية باتجاه البوليتكنك.

وقتل في العملية مستوطن وأصيب آخر بجراح خطرة، بعد إطلاق النار على سيارتهما قرب مفترق طرق بين بني نعيم ويطا جنوب شرق الخليل، والتي تعتبر منطقة معقدة أمنياً لتواجد جيش الاحتلال بشكل دائم وانتشار كاميرات المراقبة.

المصدر / فلسطين أون لاين