رسمياً: برشلونة يعلن رحيل ديست للدوري الهولندي

أعلن نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، صباح اليوم الأحد، عن تعاقده مع الظهير الأيمن الأمريكي سيرجينو ديست، قادمًا من برشلونة الإسباني، بموجب إعارة تمتد لموسم واحد، مع إدراج بند يسمح بالشراء النهائي.



ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية أشارت إلى دفع آيندهوفن نصف راتب اللاعب خلال فترة الإعارة، مع تحديد مبلغ يُقارب حاجز الـ10 ملايين يورو سعرًا لبطاقة الدولي الأمريكي، في حال أراد النادي الهولندي تفعيل بند الشراء.



وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل برشلونة على نسبة مُحددة من رسوم إعادة بيع اللاعب مُستقبلًا، حسب ما أفاد به بطل إسبانيا في بيان رسمي.



وانضم ديست (22 عامًا) إلى برشلونة عام 2020، وافدًا آنذاك من أياكس أمستردام الهولندي، وإحصائيًا، خاض المدافع الأمريكي 72 مباراة مع الفريق الكتالوني، مُسهمًا بـ7 أهداف (سجّل 3 أهداف، قدّم 4 تمريرات حاسمة)، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



وبدا ديست بعيدًا عن حسابات مدرب برشلونة، الإسباني تشافي هيرنانديز، وقد أمضى الموسم الكروي الماضي 2022-23 مُعارًا إلى ميلان الإيطالي.



ولم يُفعل ميلان خيار الشراء في عقد استعارته لديست، ليصبح اللاعب مُضطرًا للعودة إلى برشلونة، قبل أن يخرج في إعارة جديدة، وهذه المرة صوب آيندهوفن.



وقال ديست، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لآيندهوفن: "كان "بي إس في" على تواصل معي في كل يوم، وقد أظهر رغبة شديدة في ضمي، وكان ذلك شعورًا جيدًا".



وأضاف ديست: "علاوة على ذلك، فإنني أحب أسلوب اللعب في "بي إس في". أعتقد أنه يناسبني بصورة جيدة جدًا. لقد عدت إلى هولندا، ما زلت نفس اللاعب، لكني اكتسبت الكثير من الخبرة، وآمل أن أكتسب كفاءة أعلى. لا أطيق الانتظار لخوض مباراتي الأولى (مع الفريق)".