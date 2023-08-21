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"التعاون الإسلامي": نرفض الإجراءات الإسرائيلية لفرض "السيادة" على القدس

21 اغسطس 2023 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
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"التعاون الإسلامي": نرفض الإجراءات الإسرائيلية لفرض "السيادة" على القدس

أكدت "منظمة التعاون الإسلامي" رفضها لأي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الجغرافي أو الديمغرافي، وأي محاولات لفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها.

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن "الذكرى الـ54 للمحاولة الآثمة لإحراق المسجد الأقصى المبارك، تأتي هذا العام، في ظل تصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال، ومحاولاته المساس بوضعه القانوني والتاريخي، من خلال الاقتحامات المتكررة لباحاته، وإغلاق بواباته، والاعتداءات الهمجية على المصلين فيه، وتقييد حرية الوصول إليه".

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وأكدت على ضرورة "الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وخصوصا المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط".

ودعت "المجتمع الدولي، ولاسيما الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية، إلى تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #فلسطين #القدس #منظمة التعاون الإسلامي #الاحتلال الإسرائيلي

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