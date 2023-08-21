الأردن.. وجهاء عشائر يثمنون كلمة مشعل في مهرجان الأقصى بالكرك

ثمّنت شخصيات عشائرية أردنية تصريحات رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج خالد مشعل، والتي حذر من خلالها الشعب الأردني من الأطماع الإسرائيلية بالمملكة.

وقال مشعل في كلمة ألقيت عبر الفيديو، خلال مهرجان الأقصى الـ 22 في محافظة "الكرك" (160 كيلومتر جنوب الأردن) يوم السبت الماضي، إن "ما يجري في الضفة الغربية ليس مجرد استيطان، بل مخطط لتهجير أهل الضفة إلى الأردن، والصهاينة يقولون إذا لكم أيها الفلسطينيون وطن فهو في الأردن، هذا ما قاله (وزير مالية الاحتلال بتسلئيل) سوميترش تحديداً في باريس، وهذه هي حقيقة العقلية الصهيونية".

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وأكد القاضي العشائري الشيخ طراد الفايز أن تصريحات مشعل في مهرجان الأقصى في محافظة "الكرك" بالغة الأهمية بالنسبة للأردنيين جميعا.

وقال الفايز، اليوم الاثنين، إن "الأطماع الإسرائيلية في الأردن قديمة منذ توقيع اتفاقية سايكس بيكو (لتقسيم الهلال الخصيب عام 1916)، وصولا إلى تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الذي تحدث في باريس، وهو يضع أمامه خريطة لأرض إسرائيل الكبرى تضم الأردن".

وعرض سموتريتش خلال كلمة في فعالية بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم 20 آذار/مارس الماضي، خريطة مزعومة لـ(إسرائيل) تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما قال إنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".

وأضاف الفايز (كبير شيوخ قبيلة بني صخر) أن "تصريحات خالد مشعل أو قادة حركة حماس أو حتى أي فصيل فلسطيني هي بالنسبة لنا كعشائر أردنية مقدرة، وتعني لنا الكثير، وتؤشر على حقيقة الموقف الفلسطيني من الأردن خاصة ما يتعلق بزاوية الأطماع الصهيونية، والتي لا تقل عن مثيلتها في فلسطين... ونحن نؤيد تلك التصريحات، ونقف معها" على حد قوله.

ولفت الفايز إلى أن الحركة الصهيونية "لديها أطماع قديمة بالأردن وواضحة، وعليه يجب تعبئة الشعب الأردني، وأن يكون الجيش على أهبة الاستعداد لأي مواجهة قادمة مع الاحتلال".

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‏من جانبه وصف الباحث العشائري الدكتور يوسف الحباشنة، تصريحات خالد مشعل الأخيرة في مهرجان الكرك، بأنها "تعكس موقفا رصينا يهدف لتعزيز وإثارة كوامن تفكير الشعب الأردني تجاه الأخطار الإسرائيلية المحدقة الأردن" وفق ما يرى.

وقال الحباشنة إن "مشعل في تصريحاته أراد أن يسخن مشاعر الشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية... وهو أيضا يقول للشعب الفلسطيني لا تتحدثوا بألسنتكم فقط، بل بلسان الأمة العربية، وفي المقدمة منها الشعب الأردني الذي يواجه الخطر الإسرائيلي كما أنتم".

وأشار الفايز إلى أن الحركة الصهيونية منذ احتلال فلسطين كانت تستهدف الأردن (الضفة الشرقية) إلا أن بريطانيا منعت ذلك لتجنب مواجهة العشائر الأردنية مسلحة".

المصدر / قدس برس