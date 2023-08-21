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مطلوب أعضاء هيئة تدريس للعمل كلية العودة الجامعية

21 اغسطس 2023 . الساعة 18:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن الشئون الأكاديمية في كلية العودة الجامعية بغزة تعلن فيه عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس (محاضرون، محاضرات) للعمل بنظام الساعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023-2024م في تخصصي القانون، والعلوم الأمنية.

شروط تقديم الطلب:

1- خبرة في التدريس الجامعي لا تقل عن سنتين.

2- التفرغ الكامل للتدريس في الكلية.

3- المؤهل العلمي المطلوب لا يقل عن ماجستير في التخصصات المطلوبة.

4- إجادة استخدام الحاسوب، وتكنولوجيا التدريس الحديثة.

الأوراق المطلوبة في حال تم إبلاغك بالموافقة على الطلب الالكتروني:

-  صور عن تسلسل الشهادات العلمية "من شهادة الثانوية العامة حتى آخر مؤهل علمي"، مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي.

-  شهادة خبرة للتدريس الجامعي.

- السيرة الذاتية.

-  صورتان شخصيتان.

-  صورة هوية.

بيانات التواصل:

- رقم التلفون: 082823913

- رقم الجوال: 05940590000

-  البريد: [email protected]

عنوان الكلية: غزة – الرمال الشمالي- شارع النصر – مقابل سويدي النصر.

طريقة التسجيل

- للتسجيل من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهي التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 22/08/2023م

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