الناشطة "خاطر": عدوان المستوطنين ينكفئ أمام عمليات المقاومة وضرباتها الموجعة

أكدت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر أن المقاومة بالضفة الغربية تسجل تقدمًا نوعيًا في الضربات والتركيز.

وبينت أن ضربات المقاومة باتت تستهدف عمق المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية، لافتةً أن عنوان عمليات المقاومة الأبرز هو الرد على جرائم الاحتلال بالمقدسات.

ولفتت إلى أن عدوان المستوطنين ينكفئ أمام عمليات المقاومة وضرباتها الموجعة، مبينةً أن عملية الخليل تتميز بأنها جاءت في منطقة الجنوب الفلسطيني لتتسع دائرة العمليات.

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وشددت أن توسع عمليات المقاومة بالضفة يربك حسابات الاحتلال، ويضرب قوة الردع لديه.

وأشارت إلى أن كل عملية مقاومة ناجحة تؤسس لعدد آخر من العمليات المشابهة التي قد تنفذ بالضفة الغربية.

وقتل مستوطن وأصيب آخر بجراح خطرة اليوم الاثنين، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين قرب "مستوطنة كريات أربع" الجاثمة على أراضي الخليل.

وتأتي العملية في الذكرى ال54 لحرق المسجد الأقصى المبارك، على يد أحد المستوطنين حيث أتت النيران على منبر صلاح الدين الأيوبي.

المصدر / فلسطين أون لاين