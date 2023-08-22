22 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 22 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1798 نابليون بونابرت يصدر قرارًا بإنشاء المجمع العلمي في مصر.
- 1863 تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
- 1911 سرقة "لوحة موناليزا" التي رسمها الرسام الإيطالي ليوناردوا دافنشي.
- 1929 تصاعد ثورة البراق في فلسطين ضد الاحتلال البريطاني.
- 1965 الرئيس المصري جمال عبد الناصر وملك السعودية فيصل بن عبد العزيز آل سعود يجتمعان في جدة لحل المشكلة اليمنية.
- 2001 استشهاد القسّامي بلال يحيى الغول (19 عامًا) عندما استهدفت طائرات الأباتشي سيّارته شمال مخيم البريج، إثر فشل اغتيال القائد القسّامي عدنان الغول المستهدف بالقصف.
- 2002 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خلية سلوان وهي من أفراد كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ووجهت إليهم تهمًا بالمسئولية عن مقتل أكثر من 35 إسرائيليًا.
- 2003 حماس و الجهاد الإسلاميّ تعلنان رسميًّا نهاية إعلان تعليق العمليات العسكريّة ضد الاحتلال بعد اغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل أبو شنب، وقد كانت الحركتان أعلنتا عن تعليق عمليّاتهما بتاريخ 29/06/2003م.
- 2014 كتائب القسام تقصف "أسدود" المحتلة بدفعات من الصواريخ والعدو يعترف بمقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين بجراح.
- 2014 كتائب القسام تدك الحشودات العسكرية ومغتصبات ومواقع عسكرية إسرائيلية أبرزها (تل أبيب) ومطار بن غوريون وبئر السبع وأسدود بـ 88 صاروخاً خلال هذا اليوم.
المصدر / فلسطين أون لاين