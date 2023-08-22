22 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 22 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1798 نابليون بونابرت يصدر قرارًا بإنشاء المجمع العلمي في مصر.

نابليون بونابرت يصدر قرارًا بإنشاء المجمع العلمي في مصر. 1863 تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 1911 سرقة "لوحة موناليزا" التي رسمها الرسام الإيطالي ليوناردوا دافنشي.

سرقة "لوحة موناليزا" التي رسمها الرسام الإيطالي ليوناردوا دافنشي. 1929 تصاعد ثورة البراق في فلسطين ضد الاحتلال البريطاني.

تصاعد ثورة البراق في فلسطين ضد الاحتلال البريطاني. 1965 الرئيس المصري جمال عبد الناصر وملك السعودية فيصل بن عبد العزيز آل سعود يجتمعان في جدة لحل المشكلة اليمنية.

الرئيس المصري جمال عبد الناصر وملك السعودية فيصل بن عبد العزيز آل سعود يجتمعان في جدة لحل المشكلة اليمنية. 2001 استشهاد القسّامي بلال يحيى الغول (19 عامًا) عندما استهدفت طائرات الأباتشي سيّارته شمال مخيم البريج، إثر فشل اغتيال القائد القسّامي عدنان الغول المستهدف بالقصف.

استشهاد القسّامي بلال يحيى الغول (19 عامًا) عندما استهدفت طائرات الأباتشي سيّارته شمال مخيم البريج، إثر فشل اغتيال القائد القسّامي عدنان الغول المستهدف بالقصف. 2002 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خلية سلوان وهي من أفراد كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ووجهت إليهم تهمًا بالمسئولية عن مقتل أكثر من 35 إسرائيليًا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خلية سلوان وهي من أفراد كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ووجهت إليهم تهمًا بالمسئولية عن مقتل أكثر من 35 إسرائيليًا. 2003 حماس و الجهاد الإسلاميّ تعلنان رسميًّا نهاية إعلان تعليق العمليات العسكريّة ضد الاحتلال بعد اغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل أبو شنب، وقد كانت الحركتان أعلنتا عن تعليق عمليّاتهما بتاريخ 29/06/2003م.

حماس و الجهاد الإسلاميّ تعلنان رسميًّا نهاية إعلان تعليق العمليات العسكريّة ضد الاحتلال بعد اغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل أبو شنب، وقد كانت الحركتان أعلنتا عن تعليق عمليّاتهما بتاريخ 29/06/2003م. 2014 كتائب القسام تقصف "أسدود" المحتلة بدفعات من الصواريخ والعدو يعترف بمقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين بجراح.

كتائب القسام تقصف "أسدود" المحتلة بدفعات من الصواريخ والعدو يعترف بمقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين بجراح. 2014 كتائب القسام تدك الحشودات العسكرية ومغتصبات ومواقع عسكرية إسرائيلية أبرزها (تل أبيب) ومطار بن غوريون وبئر السبع وأسدود بـ 88 صاروخاً خلال هذا اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين