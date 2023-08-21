فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الناشطة "خاطر": عدوان المستوطنين ينكفئ أمام عمليات المقاومة وضرباتها الموجعة

لجنة المعتقلين الإداريين تقر برنامجًا استكماليًّا ومتواصلًا لخطواتها النضالية

في العراء ووسط غياب رسمي.. مدرسة "التحدي 5" تبدأ عامها الدراسي

"العضايلة":سلوك الاحتلال العدواني تجاه الأقصى يدفع المنطقة نحو حرب دينية واسعة

محمد أبو عصب.. مشتبك رفض ترك البندقية وأوصى بـ"حماية الأقصى"

كتل النجاح تطالب إدارة الجامعة بالوقوف عند مسؤولياتها وإدانة الاعتقال السياسي

"السلطات المحلية العربية" تُضرب احتجاجاً على عنصرية حكومة نتنياهو

"حماس": مخطَّطات تهويد القدس سيقابلها مزيد من الصمود والمقاومة

محكمة عسكرية بغزة تُمهل متهمًا عشرة أيام لتسليم نفسه

"الدعليس" يعلن عن حزمة تسهيلات جديدة تخص وزارة العمل

"حماس": مخطَّطات تهويد القدس سيقابلها مزيد من الصمود والمقاومة

21 اغسطس 2023 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يصادق على خطة خبيثة لتهويد القدس- أرشيف

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لإحكام السيطرة على القدس هي مخطط خبيث لتهويد المدينة، مؤكدة أن هذه الخطوة سيقابلها مزيد من الصمود والمقاومة لتبقى القدس عربية.

وقالت "حماس" في بيان صحفي: إن "مصادقة حكومة الاحتلال الصهيوني على ما يُسَمّى بـ (الخطّة الاستراتيجية لتطوير القدس)؛ هي خطوة تهويدية خبيثة، تسعى من خلالها حكومة المستوطنين الفاشية إلى إحكام سيطرتها على مدينة القدس المحتلة، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وإذابة وتشتيت الكتلة الفلسطينية، وإعادة هيكلة الواقع الديموغرافي في المدينة المقدَّسة".

اقرأ أيضاً: حوار البلعاوي: التطبيع العربي مع الاحتلال يزيد معدلات التهويد والاستيطان في القدس

وتابعت: "هذه الخطة جاءت خدمة لمصالح الاحتلال وخططه لتهويد القدس وتهجير أهلها، في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال المقدسيين من البناء، ويمضي في جريمة هدم البيوت تحت حجج وذرائع واهية".

وعدَّت "حماس" هذا المخطط "الفاشي" وفق وصفها، هو "جريمة عنصرية جديدة، تطال مدينة القدس المحتلة وهويتها وأهلها، أمام مرأى ومسمع العالم، وأن شعبنا الفلسطيني الصامد لن يسمح بالمساس بالقدس وهويتها، وسيقف في وجه مخططات الاحتلال الاستيطانية،".

وختمت بالقول: إن "القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، ولن تفلح كل مشاريع الاحتلال ومخطَّطاته الخبيثة في تصفية الوجود الفلسطيني فيها".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #تهويد القدس #مشروع استيطاني #خطة صهيونية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة