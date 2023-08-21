"حماس" تدين مصادقة الاحتلال على "خطة خبيثة لتهويد القدس"

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لإحكام السيطرة على القدس هي مخطط خبيث لتهويد المدينة، مؤكدة أن هذه الخطوة سيقابلها مزيد من الصمود والمقاومة لتبقى القدس عربية.

وقالت "حماس" في بيان صحفي: إن "مصادقة حكومة الاحتلال الصهيوني على ما يُسَمّى بـ (الخطّة الاستراتيجية لتطوير القدس)؛ هي خطوة تهويدية خبيثة، تسعى من خلالها حكومة المستوطنين الفاشية إلى إحكام سيطرتها على مدينة القدس المحتلة، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وإذابة وتشتيت الكتلة الفلسطينية، وإعادة هيكلة الواقع الديموغرافي في المدينة المقدّسة".

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وتابعت: "هذه الخطة جاءت خدمة لمصالح الاحتلال وخططه لتهويد القدس وتهجير أهلها، في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال المقدسيين من البناء، ويمضي في جريمة هدم البيوت تحت حجج وذرائع واهية".

وعدّت "حماس" هذا المخطط "الفاشي" وفق وصفها، هو "جريمة عنصرية جديدة، تطال مدينة القدس المحتلة وهويتها وأهلها، أمام مرأى ومسمع العالم، وأن شعبنا الفلسطيني الصامد لن يسمح بالمساس بالقدس وهويتها، وسيقف في وجه مخططات الاحتلال الاستيطانية،".

وختمت بالقول: إن "القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، ولن تفلح كل مشاريع الاحتلال ومخططاته الخبيثة في تصفية الوجود الفلسطيني فيها".

المصدر / فلسطين أون لاين