دائرة اللاجئين بحماس: النكبة الفلسطينية نموذج حي للإرهاب الصهيوني

قالت دائرة اللاجئين واللجان الشعبية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن النكبة الفلسطينية نموذجاً حيّاً للإرهاب الصهيوني الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني على مدار 75 عامًا مضت.

وأضافت في بيان صحفي بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، الموافق اليوم الإثنين 21 أغسطس: إن "النكبة الفلسطينية باتت تمثل نموذجًا حيًّا وتجسيدًا عمليًّا فجًّا لاستمرار ممارسة الإرهاب الصهيوني اليومي واللحظي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي أخرج من بيوته ودياره، مصانعه ومزارعه وأعماله، تحت تهديد الإرهابيين الصهاينة المدجّّجين بالسلاح الأوروبي".

اقرأ أيضاً: "واينت": "شبيبة التلال" الإرهابي على اتصال مباشر مع "سموتريتش" و"بن غفير"

وأشارت في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، لا يسعنا إلا إعلان الوقوف بكل معاني الإنسانية مع ضحايا الإرهاب في العالم، بوصفنا ضحايا للإرهاب الصهيوني أيضاً.

وطالبت بتكثيف الجهود العربية والإقليمية والدولية والأممية المبذولة لدعم ضحايا الإرهاب في فلسطين، والتوعية بما يعانونه من مَآسٍ وآلام.

المصدر / فلسطين أون لاين