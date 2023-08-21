إصابة عامل بجيش الاحتلال الإسرائيلي إثر انفجار لغم بالجولان

أصيب عامل بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على إثر انفجار لغم قديم جنوب هضبة الجولان المحتلة نتيجة اصطدام أداة هندسية به.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن عاملًا "مدنيًّا" في جيش الاحتلال الإسرائيلي "أصيب بجروح طفيفة من جرَّاء انفجار لغم بعد أن اصطدمت به أداة هندسية للجيش".

اقرأ أيضًا: جيش الاحتلال يكشف عن حدث أمني داخل قاعدة عسكرية في الجولان

جيش الاحتلال عقب على الحادثة بقوله إن أداة هندسية تابعة له "دخلت على لغم في أثناء نشاط هندسي داخل السياج قرب بوابة الجولان، وتعرَّضت الأداة للضرر".

وتحتل (إسرائيل) مرتفعات الجولان السورية منذ عام 1967.

المصدر / فلسطين أون لاين