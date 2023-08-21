حمادة: استمرار هدم المنازل سلوك إرهابي لن يفلح في كسر شعبنا

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، أن استمرار سياسة الاحتلال الصهيوني في هدم المنازل الفلسطينية جريمة ضد الإنسانية، وسلوك إرهابي لن يفلح في كسر شوكة شعبنا.

وبيَّن حمادة اليوم الإثنين أن هذه السياسة تعكس الحالة المتردية التي وصل إليها الاحتلال، وقفزه عن كل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، في الوقت الذي يدّعي فيه حمايته للديمقراطية.

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ودعا حمادة العالم ومنظَّماته الإنسانية والحقوقية إلى الخروج من حالة الصمت وفضح هذه الجرائم والوقوف إلى جانب الضحية في وجه العدوان الصهيوني على القيم والأخلاق والمبادئ التي نصَّت عليها الشرائع الدولية.

وأوضح أن جرائم الاحتلال مهما تصاعدت فإنها لن تفلح في كسر شوكة شعبنا أو إضعاف مقاومته أو التأثير في معنويات الحاضنة الشعبية للمقاومة، مبيناً أن شعبنا سيبقى على عهده مع القدس والمسجد الأقصى المبارك والشهداء حتى لحظة النصر والتحرير والعودة.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة منازل، وأخطرت بهدم 4 أخرى في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين