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قاسم: عملية الخليل في سياقها الطبيعي لمواجهة الحرب الدينية ضد مقدَّساتنا

21 اغسطس 2023 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن عملية الخليل تأتي في سياقها الطبيعي في مواجهة الحرب الدينية ضد مقدَّساتنا وضد المشاريع الصهيونية.

وقال قاسم اليوم الإثنين المقاومة الباسلة تضرب من جديد بكل قوة في الخليل، هذه المرة بعد ساعات قليلة من عملية حوارة، مؤكداً المقاومة تستطيع أن تضرب في أي مكان وزمان رغم حالة الاستنفار الأمنية التي يفرضها الاحتلال.

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وأشار قاسم إلى أننا أمام انتفاضة وثورة كبيرة يخوضها شعبنا الفلسطيني دفاعاً عن القدس والأقصى، مبيّناً أن المقاومة والثورة هي في حالة تمدّد وتصلب وفي وضع لا يستطيع أحد إيقافها.

وشدَّد قاسم على أن هذا الفعل الفدائي سيتواصل ويتطور حتى دحر الاحتلال وكنس مستوطنيه عن أرضنا، مشيراً إلى أن شعبنا ومقاومته سيواصلان دفاعهما عن المسجد الأقصى المبارك وهويته الإسلامية العربية الفلسطينية، ولن يسمح للاحتلال بتمرير مخطَّطاته في القدس والأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الخليل #حازم قاسم #عملية كريات أربع

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