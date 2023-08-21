مقتل مستوطِنة في عملية إطلاق نار قرب مستوطَنة كريات أربع في الخليل

قُتلت مستوطنة وأصيبت أخرى، صباح اليوم الإثنين، في عملية إطلاق فدائية قرب مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وبحسب الإعلام العبري فإن مركبة مسرعة أطلقت النار تجاه مركبة للمستوطنين قرب كريات أربع كان من بداخلها جروحه خطيرة.

وأشار الإعلام العبري إلى أن منفذ العملية انسحب من المكان بسلام.

ونفذت العملية البطولية عند مفترق طرق بين بني نعيم ويطا جنوب شرق الخليل، والتي تعتبر منطقة معقدة أمنياً لتواجد جيش الاحتلال بشكل دائم وانتشار كاميرات المراقبة.

ووفق مصادر محلية فلسطينية عزَّزت قوات الاحتلال من وجودها في مكان عملية إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين